'Tamoias Metropolitanas' faz apresentação gratuita no Sesc-SG neste sábado (25)

Mais de 200 anos depois da Independência do Brasil, vozes de Marias, Aídas, Ritas, Graças e Aparecidas ainda ecoam contra o apagamento de suas trajetórias na História.

Esse é o tema da Leitura Dramatizada ‘Tamoias Metropolitanas’, que acontece neste sábado, dia 25 de março, a partir das 19h, na unidade São Gonçalo do Sesc-RJ. A entrada é franca.

Escrita pelas dramaturgas Suzane Silveira e Camila Dias Oliveira, a Leitura Dramatizada é dividida em dois atos e mescla ficção com feitos verídicos vividos por personagens célebres do passado e do presente na cidade. As autoras integram o coletivo Escritoras Vivas, um coletivo literário feminino em atividade desde 2020.

O projeto tem realização da Editora Apologia Brasil e o incentivo do edital Retomada Cultural 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ). Patrocínio: Governo do Estado do RJ.



O que é uma leitura dramatizada?

A leitura dramática é uma leitura em voz alta de texto teatral para um público.

Sesc São Gonçalo

Av. Presidente Kennedy, 755

Bairro: Estrela do Norte

Data: 25/03, sábado

Horário: 19h

Entrada franca