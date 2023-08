Mona Vilardo lança livro sobre diva do rádio no Centro de Artes da UFF

A multiartista Mona Vilardo lança seu terceiro livro, "Marlene - A Rainha diferente", na varanda lateral do Centro de Artes da UFF, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, no próximo domingo (27), a partir das 11h30. O livro, publicado pela editora Mapalab e Ler Conecta, é voltado para o público infanto-juvenil e conta a história da cantora Marlene, ícone da era de ouro do rádio no Brasil.

A escolha do lugar tem tudo a ver com a história da Marlene, que quando chegou ao Rio de Janeiro, foi fazer um teste para se tornar a principal cantora do Cassino Icaraí – onde hoje é o Teatro da UFF, na Reitoria.

A cantora Marlene passou no teste, foi contratada pelo Cassino Icaraí e morou no mesmo bairro, na Rua Belisário Augusto. "Além disso a história de Marlene com Niterói também tem outra coincidência. Ela nasceu no mesmo dia que a cidade de Niterói: 22 de novembro. E durante sua carreira sempre voltava à Niterói, cantando na Praia de Icaraí e no Estádio Caio Martins.

Marlene foi atemporal. Cantou Cazuza, Lulu Santos e lançou o gênero baião quando cantou em 1949 a canção 'Que nem jiló', de Luiz Gonzaga", explicou Mona.

A inspiração para escrever sobre Marlene fez a também cantora, Mona, mergulhar ainda mais nesse universo. A história do livro se passa em Niterói e é narrada para o leitor, como se fosse a própria autora contando para sua sobrinha a vida da cantora. “Escrevi esse livro com uma linguagem leve, fluida, para que todos possam acompanhar a trajetória dessa artista incrível e para que esse material se mantenha vivo para outras gerações", contou.

A obra tem também um audiobook e uma plataforma para ‘esticar’ o conteúdo além da narrativa no livro. "O livro apresenta um site onde o leitor poderá montar o seu próprio programa de Rádio, com vinhetas e chamadas clássicas de um programa de rádio”, completou a escritora.

O livro tem ilustração de Mariana Erthal, prefácio da escritora Bia Bedran e foi ganhador do Edital de Fomento da Cidade de Niterói em 2021. A varanda do Centro de Artes da UFF fica na Rua Miguel de Frias, número 9.

Sobre a artista

Mona Vilardo é cantora, atriz, escritora e professora de música. Lançou seu primeiro livro, "Dalva, minha vó e eu", lançado em 2019. Em 2020, lançou seu segundo “50 sons de crônica – para ler e ouvir” onde se inspirou em 125 canções para escrever situações cotidianas. Com ilustração e edição de Bruno Drummond (ex-Gente Fina) e prefácio de Maurício Rizzo (roteirista de programas como A Grande Família e Tá no ar).