Porto da Pedra define as quatro parcerias para a grande final

A Unidos do Porto da Pedra escolheu as obras finalistas do concurso de samba-enredo desta temporada em reunião realizada na noite desta terça-feira (22). Dentre as cinco composições inscritas, quatro delas disputarão o título de hino oficial da agremiação para o Carnaval 2024.

A grande final será realizada no próximo sábado, dia 26 de agosto, e a ordem de apresentação de cada parceria será definida em sorteio durante a semana. Confira os sambas finalistas com a ordem de apresentação na grande final:

Parceria 1 – Guga Martins, Passos Júnior, Gustavo Clarão,Lucas Macedo, Leandro Gaúcho, Clairton Fonseca, Richard Valença, Gigi da Estiva, Abílio JR, Marquinho Paloma, Cristiano Telles e Alison Picanço.

Parceria 13 – Rafael Raçudo, Júnior Fionda, Lequinho, Cláudio Matos, Júlio Alves, Márcio Rangel, Bira, Marcio Rangel, Jedir Brisa, Renan Gêmeo, Anderson Lemos e Fernando Macaco.

Parceria 7 - Paulinho Poeta, André Aleixo, Muca, Barreirinha, Marquinhus do Banjo, Gugu das Candongas e Cabelinho.

Parceria 5 – Vadinho, Arlindinho, Diogo Nogueira, Zé Alex, Marcão, Robinho Porto, Denil, Cláudio SO, Thierry Alves, Carlos de Souza, Fábio LS, Isaias Demócrito.

No Carnaval de 2024, a Unidos do Porto da Pedra, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e pelo enredista Diego Araújo.

Porto da Pedra será a primeira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro.