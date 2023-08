Maricá divulga programação de mostra cultural no Cine Henfil

A Mostra de Inovação Cultural e Artística de Maricá (MICA) divulga a programação completa para o evento, que acontece de 24 a 27 de agosto, no Cine Henfil, no Centro. Na abertura, que acontece nesta quinta-feira (24), às 19h, o público contará com a exibição do filme Retratos Fantasmas (2023), dirigido por Kleber Mendonça Filho, e uma apresentação do Bloco Ilê Aiyê.

Na sexta-feira (25) será realizado o Workshop "Como construir um mindset criativo e inovador para atuar na indústria do audiovisual", com Ana Cecília Springefeldt, que é curadora do Audiovisual do Rio2C.

A programação traz, ainda, exibições de curtas e longas metragens, seminários, tenda criativa, oficinas, exposição de Carnaval e Gamezone. Um dos destaques é o longa que será exibido na Mostra Universos Brilhantes, no sábado (26). Trata-se de Besouro Azul (2023), do diretor Angel Manuel Soto, com a atriz Bruna Marquezine no elenco.

No domingo (27), serão realizadas rodadas de pitching (um discurso de venda de um projeto) para roteiros audiovisuais, palestra e a cerimônia de encerramento com a premiação dos competidores das mostras.

A MICA é promovida pela Incubadora de Inovação Social em Cultura, projeto da Prefeitura de Maricá, uma realização do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e o Instituto Brasil Social (IBS).

Programação MICA 2023

Quinta-feira - 24/08

19h - Cerimônia de Abertura

20h - Sessão Cine

• Filme: Retratos Fantasmas (2023) - 91 min

• Direção: Kleber Mendonça Filho

21h30 - Apresentação do Bloco Ilê Aiyê

Sexta-feira - 25/08

13h30 - Workshop - Sala de Cinema

• Como construir um mindset criativo e inovador para atuar na indústria do audiovisual

Convidado: Ana Cecília Springefeldt - Curadora de Audiovisual do Rio2C

14h30 - Seminário - Sala de Cinema

• Empreendedorismo e Monetização em Jogos Digitais

Convidado: Eduardo Brasil - Professor de pós-graduação na faculdade Descomplica e de graduação no Instituto Infnet e Senac/RJ

15h45 - Exibição dos curtas da Mostra MICA - Sala de Cinema

Mediador: Wavá de Carvalho - Coordenador de Audiovisual da Secretaria Municipal de Cultura

17h15 - Exibição dos curtas da Mostra MICA - Sala de Cinema

Mediador: Wavá de Carvalho - Coordenador de Audiovisual da Secretaria Municipal de Cultura

19h15 - Exibição do longa da Mostra Universos Brilhantes - Sala de Cinema

• Filme: Perdida (2022) - 115min

• Direção: Katherine Chediak Putnam, Dean Law, Luiza Shelling Tubaldini

Sábado - 26/08

13h30 - Seminário - Sala de Cinema

• Profissionais do Carnaval, empreendedorismo e Indústria Criativa

Convidados: André - Carnavalesco da União de Maricá, Edmilson das Neves - Bloco Ilê Aiyê e Camila Soares - Pimpolhos da Grande Rio

15h45 - Exibição dos curtas da Mostra MICA - Sala de Cinema

Mediador: Wavá de Carvalho - Coordenador de Audiovisual da Secretaria Municipal de Cultura

17h15 - Exibição dos curtas da Mostra MICA - Sala de Cinema

Mediador: Wavá de Carvalho - Coordenador de Audiovisual da Secretaria Municipal de Cultura

19h15 - Exibição do longa da Mostra Universos Brilhantes - Sala de Cinema

• Filme: Besouro Azul (2023) - 127 min

• Direção: Angel Manuel Soto

Domingo - 27/08

13h30 - Rodadas de Pitching - Tenda Criativa

• Palestra sobre Pitching com a Incubadora de Inovação Social em Cultura

Mediadores: Antonio Molina e Mariana Neder - Professores de Roteiro e Produção da Incubadora de Inovação Social em Cultura

14h30 - Palestra - Sala de Cinema

• Encontro Comunidade de Reis & Rainhas - “Ojá Obá, Ojá Yabá"

Convidado: Edmilson das Neves - Bloco Ilê Aiyê

18h - Cerimônia de Encerramento - Sala de Cinema

20h - Premiação - Sala de Cinema