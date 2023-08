'Tudo Faz Sentido Mas é Mera Coincidência' faz apresentação única no Sesc

Os Ciclomáticos Cia de Teatro completa 26 anos de trajetória e apresenta o novo espetáculo 'Tudo Faz Sentido Mas é Mera Coincidência' no próximo sábado (19), às 19h. O espetáculo foi contemplado pelo edital Sesc Pulsar.

Abordando a relação das pessoas com as tecnologias, a montagem questiona a adequação de convívio entre ambas e sua influência nas relações interpessoais. A trama evidencia a conexão virtual e seu impacto na sociedade apresentando uma família supostamente feliz que vai se desfazendo aos poucos, analisando através das vivências com as redes sociais, as fake news e o cyberbullying, dentre outros aspectos digitais, como conviver com a internet sem que ela seja o mote de condução da vida.

Com dramaturgia de Fabiola Rodrigues e Ribamar Ribeiro, que também assina a direção, a peça vem ao encontro da celebração pelos 26 anos da companhia. Os ingressos custam a partir de R$ 5 (meia). A classificação é 12 anos.

Serviço

Av. Pres. Kennedy, 755

Estrela do Norte, São Gonçalo

Classificação: 12 anos

Gênero: Tragicomédia Contemporânea Tecnológica

Ingressos: R$10/inteira e R$5/meia