Festival da Cachaça de Paraty: festa tradicional da cidade chega a sua 41ª edição

A 41ª edição do Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty acontece entre os dias 17 e 20 de agosto e promete reunir diversos produtores de aguardente da região. Realizado desde 1983, o festival se consolidou como um dos eventos mais tradicionais da cidade que é Patrimônio Mundial pela Unesco. Atraindo anualmente grande público, o evento busca valorizar os métodos de produção da cachaça, a cultura caiçara e a gastronomia local. O festival é também uma ocasião para celebrar as práticas locais com música ao vivo, apresentações artísticas, feiras de artesanato e culinária típica.



Travel tech no mercado de turismo há mais de 12 anos, o Hurb conta um pouco mais sobre a relação da cachaça com a cidade e reúne algumas das principais atrações e atividades para quem deseja aproveitar Paraty durante o Festival.

Embora não tenha sido pioneira, a região se tornou a principal produtora de aguardente de cana do Brasil Colônia, com o processo de alambicagem iniciado em Paraty por volta do ano de 1600. A qualidade da pinga produzida na cidade era tão renomada que a bebida era mais cara do que qualquer outra do país à época - tendo o nome “Paraty” se tornado sinônimo de aguardente até o século XX.

Para quem deseja aproveitar o festival, a dica é se lançar na degustação dessa icônica bebida brasileira: os visitantes podem saborear uma ampla gama de cachaças, desde variedades tradicionais envelhecidas até misturas inovadoras, enquanto interagem com mestres destiladores e aprendem sobre o processo por trás da elaboração de cada garrafa. Uma outra dica é aproveitar a oferta de pratos típicos da região, que contam com ingredientes locais como peixes e frutos do mar. Para além disso, durante todos os dias de evento são oferecidas Aula Show Cidade Criativa, que enaltecem as receitas de restaurantes e chefs de Paraty.



Como a cidade é conhecida por sua arquitetura colonial e suas ruas de pedra, explorar o centro histórico, visitar igrejas antigas e apreciar a atmosfera encantadora da cidade é ainda uma ótima maneira de aproveitar o tempo durante o festival. A região também é famosa por suas belas praias e ilhas. Passeios de barco pela baía oferecem vistas deslumbrantes, oportunidades de mergulho e relaxamento em praias paradisíacas, sendo uma excelente opção para incrementar a visita.