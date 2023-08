"Heitor, muitos Prazeres!" é uma das atrações de agosto do CCBB Educativo

Apresentar a vida e obra do multiartista Heitor dos Prazeres é a proposta do espetáculo "Heitor, muitos Prazeres!", realizada pela equipe do CCBB Educativo Rio – Lugares de Culturas, de quartas a sextas-feiras, às 13 horas. A atividade dialoga com a exposição "Heitor dos Prazeres é meu nome", em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro. As apresentações da história musical acontecem no térreo, com entrada gratuita e sem necessidade de retirada de ingresso. É só chegar e participar.

Outra atração que contribui para aprofundar o conhecimento sobre Heitor dos Prazeres é o Mobiliário Educativo - Heitor dos Prazeres Você sabe quem sou eu?, no qual, a partir de um jogo de cartas com dicas e símbolos Adinkras, é explorado o resgate de personalidades negras importantes para a cultura e resistência do seu povo no Rio de Janeiro. O desafio é descobrir quantos artistas negros da música e das artes visuais o participante conhece. Para tanto, são oferecidas de pistas e imagens do território carioca. A atividade abrange todos os públicos e acontece às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 11h às 18h, de hora em hora, no térreo do CCBB Rio. A entrada é livre, sem retirada de ingresso.

Ainda sob inspiração de Heitor dos Prazeres, que pintou as brincadeiras infantis do Rio de Janeiro de seu tempo, a atividade Brinquedos Cantados reúne alguns dos jogos tradicionais do Brasil que envolvem a música em sua prática. Como parte do Laboratório de Artes, acontece sala do CCBB Educativo Lugares de Culturas, no 1ºandar do CCBB Rio, nos sábados, domingos e feriados, às 12h e 16h.



Para aqueles que têm curiosidade de criar um livro em um cubo, a atividade Livro Vivo, na qual são explorados os diversos modos de contar uma história, é uma brincadeira com a tridimensionalidade do livro e com as diferentes possibilidades de leitura. Os participantes são convidados a pregar palavras em um cubo com elásticos para criar, coletivamente, uma narrativa fora da página. Ao final, a história criada é lida e são experimentadas diferentes ordens e pontos de vista. Acontece sábados e domingos, às 11h e 15h.

O 'Encontro com Educadores', que dá continuidade ao encontro com professores, abordará a vida do músico, compositor, pintor, cenógrafo, poeta e produtor cultural Heitor dos Prazeres. A atividade acontecerá no sábado, dia 26 de agosto, às 10 horas, no Auditório do 3O do andar. No evento serão sorteadas viagens de ônibus para alunos de escolas públicas (municipais, estaduais e federais), localizadas no município do Rio de Janeiro, visitarem a exposição. Os ingressos podem ser retirados no site do CCBB RJ ou diretamente na bilheteria uma hora antes do evento.

O programa CCBB Educativo – Lugares de Culturas promove atividades de arte-educação e inclusão para toda a família, com patrocínio do Banco do Brasil.