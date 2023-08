Prêmio nacional 'Pontos de Memória' tem inscrições prorrogadas

O edital Prêmio Pontos de Memória 2023 - Edição Helena Quadros teve o prazo de inscrições estendido até 17 de agosto. O prêmio é uma iniciativa que busca reconhecer entidades e coletivos culturais que colaboram com a identificação, registro, pesquisa e promoção do patrimônio material e imaterial de grupos, povos e comunidades representativos da diversidade cultural brasileira. Realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), a premiação vai distribuir R$ 1,6 milhão, serão 40 prêmios de R$ 40 mil cada.

Leia também:

➢ Interessados têm até esta terça (15) para manifestar interesse na lista do ProUni

➢ Aqui tem história: Berços da indústria naval brasileira, conheça os estaleiros de Niterói e SG

“O edital teve suas inscrições prorrogadas, em primeiro lugar, porque buscamos atender à demanda apresentada ao Ibram por agentes de memória e cultura, que solicitaram mais tempo para se inscreverem. Em segundo lugar, está sendo necessário atender o grande número de solicitações que recebemos em nossa campanha de certificação de pontos de memória, para garantir que todos possam se inscrever. Foram mais de 1.800 pedidos de certificação”, justifica a presidenta da entidade, Fernanda Castro.

O Prêmio visa reconhecer práticas em museologia social e processos museais comunitários realizados por entidades e coletivos culturais certificados pelo Ibram como Pontos de Memória. A comprovação oficializa que as organizações apoiam ou desenvolvem programas, projetos e ações de museologia social. O prazo para solicitar a verificação terminou em 20 de julho.

Para acessar os documentos referentes ao Prêmio, clique aqui. A entidade ou coletivo cultural certificado pode realizar sua inscrição nos anexos disponibilizados nos Anexos I a IV e VI a VIII.

Homenageada

A edição 2023 homenageia a educadora paraense Helena do Socorro Alves Quadros, vitimada pela Covid-19 em 2021. Ela se destacou no setor educativo do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e foi fundadora do Ponto de Memória da Terra Firme, em Belém, um dos pioneiros do país.