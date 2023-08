Silva Jardim tem concurso de som automotivo neste sábado

O município de Silva Jardim recebe, neste sábado (12), um campeonato de som automotivo. O 'Tuning Noturno' acontece no Sítio Elmary, no bairro do Boqueirão, a partir das 19h, e terá mais de 20 equipes de todo o estado competindo entre si na disputa dos nove troféus, três em cada categoria.

As inscrições são feitas no dia da competição. Serão entregues troféus até a 3ª colocação em cada categoria para os campeões. Após os resultados das etapas, os pontos serão inseridos no ranking geral, e no final da temporada, em dezembro, os resultados são apurados e os vencedores serão divulgados.

A competição funciona da seguinte maneira: na categoria 'rebaixado destaque', há a medição da altura nas suspensões com um compasso e parquímetro, e vence o mais baixo, na categoria inscrita, da suspensão e tamanho de aro; já na categoria 'som destaque', a medição do som automotivo é computadorizada e separada por categorias, e vence o com maior pico de decibéis, medido por 30 segundos no software.

Equipe Largadão quer levar mais de 20 carros para a competição | Foto: Reprodução

Segundo Rodrigo, o administrador da Equipe Largadão, da cidade de Nova Friburgo, só seu grupo pretende levar mais de 20 carros para o evento. A equipe existe há 17 anos e conta com 90 integrantes.

"Já tem mais de um ano que participamos. Temos muito tempo de estrada, doamos nossos dia e noite, além do investimento que é tão alto que nem consigo especificar. Nos dedicamos também para a limpeza dos carros, som, mecânica, combustível e outros", afirma Rodrigo Andrade.

No local, será permitido fazer churrasco, porém a entrada de bebidas é proibida.