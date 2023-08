Festa da Padroeira 2023: Roupa Nova abre a programação na Barra de Maricá

A programação musical da Festa de Nossa Senhora do Amparo, padroeira de Maricá, começa nesta sexta-feira (11/08) no palco montado na Avenida João Saldanha, na Barra de Maricá. A primeira atração é a banda carioca Roupa Nova, um dos grupos de maior sucesso no Brasil e que completa 43 anos de carreira neste mês. O público espera o repertório cheio de hits consagrados como “Dona”, “Linda Demais”, “Whisky A Go Go”, “Coração Pirata”, “Volta Pra Mim”, “A Viagem”, “Canção de Verão” e “Sapato Velho”, entre outros.



Com 24 discos lançados desde 1980 (sendo cinco deles ao vivo), o Roupa Nova continua lotando shows pelo país afora. Sua formação sofreu uma única alteração em 2020, após a morte por covid-19 do vocalista Paulo César dos Santos, o Paulinho. Meses depois, Fábio Nestares assumiu o vocal principal. O grupo segue com ele os fundadores Serginho Herval (bateria e voz), Ricardo Feghali (teclados e guitarra), Cleberson Horsth (teclados), Kiko (guitarra) e Nando (baixo).

A programação será dividida entre dois palcos. As apresentações de artistas populares de projeção nacional ocorrem entre os dias 11 e 14, no espaço da Barra de Maricá. Além do Roupa Nova na abertura, quem for ao local vai poder ver shows da banda Melim (dia 12/08), do forrozeiro João Gomes (13/08) e do pagodeiro Ferrugem (14/08). Em todos os dias, haverá shows de artistas locais na abertura e no encerramento, com início às 19h30 de sexta a domingo e às 20 horas na segunda-feira.



Já na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, as apresentações começam no sábado (12/08) com o cantor Dudu Amaral e seguem com o Coral Desperta no domingo (13/08). Na segunda-feira (14) será a vez da banda Dom, e o cantor Dunga encerra a programação na terça (15/08). Os shows tem início previsto para as 20h30.



Na parte religiosa, a novena na igreja matriz com a oração do rosário de Nossa Senhora teve início no domingo (06/08) e vai até o dia 14. No dia 15, dia em que se celebra a padroeira de Maricá, a agenda começa com duas missas às 8h e às 10h, mas está programado ainda um almoço ao meio-dia. Às 17 horas, acontece a missa solene seguida da tradicional procissão pelas ruas do Centro, com a imagem de Nossa Senhora do Amparo e dos padroeiros das capelas.



Confira a programação de shows da Festa da Padroeira de Maricá:



Programação social



Barra de Maricá (Avenida João Saldanha)



11/08 – Sexta-feira



19h30 – Jorginho Doug



21h00 – Jô Borges



22h30 – Roupa Nova



00h30 – Marcos Santos

12/08 – Sábado



19h30 – Tô Kerendo



21h00 – Rafael Caçula



22h30 – Melim



00h30 – Maiara Coboski



13/08 – Domingo



19h30 – Moniquinha Ângelo



21h00 – Bruna Mandz



22h30 – João Gomes



00h30 – Grupo Oh Sorte



14/08 – Segunda -feira



20h00 – Lara Zuzarte



22h30 – Ferrugem



00h30 – Léo Lima



Programação católica



Centro (Praça Orlando de Barros Pimentel)



12/08 – Sábado



20h30 – Dudu Amaral

13/08 – Domingo



20h30 – Coral Desperta



14/08 – Segunda-feira



20h30 – Banda Dom



15/08 – Terça-feira



20h30 – Dunga