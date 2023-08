Enel e MAR realizam exposição itinerante em quatro cidades do Rio

A proposta é ir além do sentido convencional do que seja o habitar, como simplesmente morar ou se alojar em um espaço - Foto: Divulgação/ Bruna Pierrout

A proposta é ir além do sentido convencional do que seja o habitar, como simplesmente morar ou se alojar em um espaço - Foto: Divulgação/ Bruna Pierrout

A exposição itinerante “Meu lugar”, realizada pelo Museu de Arte do Rio com patrocínio da Enel Distribuição Rio, propõe uma releitura da mostra “Casa Carioca”, realizada pelo MAR em 2020. As obras serão apresentadas ao público de quatro cidades fluminenses: São Gonçalo, Duque de Caxias, Guapimirim e Campos dos Goytacazes. A proposta da exposição, que se inicia sábado, dia 2 de setembro, em São Gonçalo, é fazer o público pensar os sentidos do habitar no estado do Rio de Janeiro, seus problemas ao longo da história e as soluções criativas adotadas no dia a dia nas moradias. “Meu lugar” conta com mais de 90 obras de cerca de 40 artistas.

A proposta é ir além do sentido convencional do que seja o habitar, como simplesmente morar ou se alojar em um espaço. “Meu lugar entende a casa como obra das pessoas que a habitam e fala sobre como nos apropriamos e moldamos um espaço para chamá-lo de nosso. O ponto de partida para a reflexão é o dado de que apenas 15% das moradias no Brasil são construídas por arquitetos ou engenheiros. A maioria das nossas habitações são planejadas e erguidas pelos próprios moradores”, comenta Thiago Fernandes, curador da exposição.

A mostra também reconhece que as populações socialmente vulneráveis devem ter direito à energia, água, saneamento básico e outros serviços fundamentais para sua sobrevivência e para que não sejam recorrentes as práticas que reverberam em riscos ecológicos e sanitários. “Poder expandir o MAR para outros territórios é uma maneira de levar o museu para pessoas que nem sempre têm oportunidade de visitá-lo. A exposição possibilita um olhar documental sobre o habitar na realidade dos brasileiros. Dessa maneira, a parceria com a Enel reforça a vocação do MAR de apresentar histórias de uma perspectiva plural e democrática. E a itinerância é fundamental para isso”, afirma Raphael Callou, Diretor e Chefe da Representação da OEI no Brasil. A mostra conta com o apoio e a parceria das prefeituras de São Gonçalo, Duque de Caxias, Guapimirim e Campos dos Goytacazes.

Serviço:

“Meu Lugar”

Praça Chico Mendes - São Gonçalo

Abertura dia 02 de setembro de 2023

Abertura da exposição: 11:00

Visitação: 02/09/08 a 01/10

Funcionamento: de quarta a domingo, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Próximas cidades:

Duque de Caxias - 18/10/2023 a 05/11/2023

Guapimirim- 22/11/2023 a 22/12/2023

Campos dos Goytacazes - 24/01/2024 a 18/02/2024