São Gonçalo terá Festival de Teatro com votação aberta ao público

O Teatro Municipal de São Gonçalo receberá o Avança Festival, no dia 20 de agosto, a partir das 18h. O festival, com realização da Oficina de Teatro Gabriel Engel, terá apresentação de 6 cenas as quais o público poderá interagir e votar em sua cena favorita.

Os ingressos têm valor promocional de R$ 25,00 para quem comprar até essa quinta-feira (10): para adquirir, clique aqui. Após essa data, os ingressos custarão R$ 60,00 a inteira e 30,00 a meia entrada.

As cenas apresentadas são: Estação, Máculas, Dois perdidos numa noite suja, Etéreo, Filhos de Adão e A Mala de Rubens

No elenco estão: Alluz, Amanda Livia, Cadu Werly, Charles Alves, Daniel Motta, Esther Souza, Fellipe Lira, Geovane Portela, Jhessy S, João Lopez, Kaio Carvalho, Kelly Neves, Letícia Souza, Madu Emmerick, Mica, Noemi Rodrigues, Raquel Assys, Ricardo Ribeiro, Robert, Ryan Olsan, Sarah Aysha, Vitória Queiroz e Venceslau.

O festival tem direção geral de Gabriel Engel. As cenas contam com orientação de Gabriel Engel e Francisco Hashiguchi.

Serviço:

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Data: 20/08

Horário: 18h