Renegado apresenta tributo a Elza Soares no Sesc São Gonçalo nesta sexta

O privilégio de somar vários estilos e estéticas sonoras a sua música durante a carreira fez florescer o novo show de Renegado, “Minha Tribo é o Mundo com tributo a Elza Soares” em celebração aos dez anos do lançamento do disco e show homônimos. E para comemorar, o artista leva o show para o Sesc São Gonçalo, nesta sexta-feira (11/08), às 19h.

No show, o artista mineiro apresenta sucessos da sua discografia, entre eles a música ‘Minha Tribo é o Mundo’, que dá nome ao disco de 2011, faixas do seu mais recente disco (o álbum de feats 1221), além de clássicos da música brasileira, como ‘Réu Confesso’, de Tim Maia, ‘Mas Que Nada’, de Jorge Ben Jor, ‘A Carne’, música eternizada na voz de Elza Soares e sucessos do momento, como ‘Malvadão 3’, ‘Freio da Blazer’, entre outros.

Além de seu vasto repertório, Renegado convida dois novos talentos da cena independente e de São Gonçalo: os cantores e compositores Ella Fernandes e DeLuca.



Um dos momentos mais emocionantes desse show é a participação tributo de Elza Soares em duas músicas: ‘Negão Negra’, lançada por Elza e Renegado em 2020, e ‘Black Power’ de 2021, parceria que faz parte do disco 1221. Nos dois números, Renegado, último artista a dividir o palco com Elza pouco antes da sua partida, presta suas homenagens e o público ganha a oportunidade de sentir a presença da cantora ao vivo, ao escutá-la dividindo os vocais com Renegado, enquanto imagens inéditas de Elza são projetadas nos telões do palco.

SERVIÇO

Renegado - 'Minha Tribo é o Mundo com Tributo a Elza Soares'

Sexta-feira, 11 de agosto, às 19h

Sesc São Gonçalo (Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte)

Ingressos: R$10 (inteira), R$ 5 (meia) e gratuito (credencial plena Sesc e público cadastrado no PCG)