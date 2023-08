É de graça! Arraiá inclusivo da Pestalozzi de Magé agita o domingo

Tradição há mais 40 anos, o Arraiá da Pestalozzi de Magé encerra os festejos típicos na cidade com uma grande festa na sede da entidade, no Centro, com entrada gratuita. Domingo (6), a partir do meio-dia, o local será palco da tradicional comemoração que, além de shows e comidas típicas, tem a famosa apresentação da quadrilha composta por pessoas com e sem deficiência, mostrando que as celebrações tradicionais podem, sim, ser um movimento de cultura inclusiva. A Associação Pestalozzi de Magé é uma entidade sem fins lucrativos e, na cidade, foi fundada em 1977. Ela é destinada à garantia de direitos e ao acompanhamento a pessoas com deficiência e suas famílias.

"Esse é o momento em que nós abrimos as portas da Pestalozzi para celebrar com a comunidade, que sempre está ao nosso lado. É muito bom poder ver que nossos assistidos, seus familiares e a população de Magé estão unidos neste momento, festejando. Trabalhamos muito o ano todo e, em alguns momentos, temos que comemorar. E essa é, também, uma oportunidade de arrecadar fundos para as nossas obras, já que, apesar de a entrada ser franca, temos muitas coisas à venda nas barracas. O cardápio é a nossa elogiada carne assada ao molho madeira", adianta Gastão Cosate, presidente da instituição.

Para animar o domingo, que promete ser de sol, a festa contará com shows do Trio Ziriguidó e da cantora Gabi Santos trazendo o melhor do forró e do sertanejo para a festa.



"A gente está muito feliz em poder participar de uma festa onde a inclusão é a palavra-chave. A maioria dos integrantes da banda é professor de música. Eu, por exemplo, trabalho com musicoterapia. Então, apresentar um show num contexto como esse é especial demais", festeja Andinho, zabumbeiro do Trio Ziriguidó, que acrescenta: "Vai ser a nossa última apresentação dessa temporada e, sabendo da importância que a Pestalozzi tem para sociedade, o show vai ser especial demais".

A Associação Pestalozzi de Magé vem desenvolvendo ações articuladas, planejadas e continuadas a diversas políticas (saúde, educação e assistência social) no enfrentamento de barreiras implicadas pela deficiência. As principais ações desenvolvidas consistem na oferta de serviços de proteção social através das garantias socioassistenciais, serviços de habilitação e reabilitação nas áreas da fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, médica, e atendimento psicossocial com os profissionais de Serviço Social e Psicologia. São oferecidas atividades pedagógicas como oficinas Protegidas de Marcenaria, Informática, Cozinha Experimental e Atividades da Vida Diária, contando ainda com atividades artísticas (música, canto e artesanato, por exemplo) e educação física. O espaço oferece ainda atividades aquáticas, psicomotricidade e estimulação infantil.

O Arraiá da Pestalozzi é realizado pela Pestalozzi de Magé, com produção executiva da Neociclo Cultural e tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e conta com apoio cultural da Prefeitura de Magé, Cervejas Ecobier e da distribuidora Forte Beer.

SERVIÇO - Arraiá da Pestalozzi de Magé

Local: Rua Pedro Valério, 286, Centro

Dia e Horário: domingo (6), a partir do meio-dia

Entrada: gratuita (o almoço custa R$20)

Classificação: Livre