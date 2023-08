Barraca da Chiquita abre a exposição fotográfica "Luz da Cidade"

Em comemoração aos 450 anos de Niterói, a Barraca da Chiquita abre a exposição fotográfica do niteroiense Carlos Papacena intitulada "Luz da Cidade" - Foto: Divulgação

Em comemoração aos 450 anos de Niterói, a Barraca da Chiquita abre a exposição fotográfica do niteroiense Carlos Papacena intitulada "Luz da Cidade", no próximo dia 5, sábado, às 19h, no espaço cultural da Barraca.

Em 2018, a Barraca da Chiquita chegou em Niterói trazendo muita alegria. Um espaço, localizado em Icaraí, com decoração típica, forró de pé de serra, culinária, histórias, objetos e lembranças proporcionando aos niteroienses uma viagem a cultura nordestina.

"Niterói, com suas belezas naturais e seu povo caloroso, é um lugar especial para a Chiquita. Agradecemos cada sorriso, cada cliente e cada momento compartilhado em meio a essa cidade encantadora", finaliza Alda Francisca Chiquita.

Carlos Papacena, natural de Niterói, começou sua trajetória na arte de fotografar, em 2015, nos blocos de Carnaval de Niterói até o dia que um diretor olheiro da Escola de Samba Viradouro lhe convidou para fotografar os ensaios e o desfile da escola na Sapucaí, seu trabalho agradou em cheio que logo voltou para a passarela do samba para registrar a Escola Grande Rio. A partir daí foi um pulo para o fotógrafo tomar o gostinho pela profissão, apoiado pela sua esposa Christiani Papacena e a filha Gabriela.

Carlos Papacena | Foto: Divulgação

Apaixonado por natureza, Papacena aprendeu as técnicas de fotografar, investiu nos equipamentos fotográficos e partiu para registrar cada cantinho da beleza de Niterói.

Atualmente, suas fotos são premiadas por inúmeros blogs específicos, entre eles, Meu Click, Lente de Prata, Amantes da Fotografia, Mundo & Fotografia - Top Master e Lentes do Mundo - Grupo Internacional de Fotografia.

"Esta exposição tem o objetivo de mostrar a beleza do céu, terra, mar... da nossa cidade", explica Papacena.

Barraca da Chiquita

Rua Mariz e Barros, 236, Icaraí.

De terça a sábado, das 11h às 23h e no domingo, das 11h às 18h até dia 30 de novembro com entrada livre.

Maiores informações pelo tel. 3492 7319

"As fotos serão apresentadas em molduras de madeira nos formatos de quadros e estarão à venda no local".