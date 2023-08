Encerramento do “Brota Aí” tem oficinas gratuitas em Niterói

O evento será no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, no Campo de São Bento - Foto: Divulgação

O evento será no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, no Campo de São Bento - Foto: Divulgação

No dia 5 de agosto, sábado, acontece o evento de encerramento do “Brota Aí”, programa da secretaria das culturas de Niterói que levou oficinas culturais para as comunidades da cidade. O evento será no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, de 9h às 14h, e conta com cortejo musical, oficinas e aulas de danças gratuitas, além de exposições e atividades recreativas para o público adulto e infantil.

O início do evento será marcado por um cortejo das oficinas de percussão do Engenho do Mato, do Tenente Jardim e do Rio do Ouro, que se inicia no portão da rua da Gavião Peixoto e vai a caminho do Centro Cultural Pascoal Carlos Magno. No local, estarão presentes exposições de fotografias, varal de poesias de escritores da cidade e um painel para grafite, que será construído coletivamente ao longo de todo o evento.

Farão parte da programação as oficinas de maquiagem do Cubango, de Santa Bárbara e da Palmeira, a oficina de adereços, do Centro da cidade e a oficina de construção de redes de pesca, de Itaipu. Além disso, terá contação de histórias e apresentação de esquetes teatrais, da oficina de Piratininga, e batalha de rima, das oficinas de Riodades, do Palácio e de Maria Paula.

Aulões de Forró, de Dança de Salão, de Zumba e de Charme animarão o público de 11h às 13h. Após as apresentações, terá um rodão de capoeira, com as oficinas de São Lourenço, de Coronel Leôncio, da Martins Torres e do Cavalão. E, a partir de 13h30, para encerrar o evento, uma animada roda de samba da oficina do Rio do Ouro.

O programa “Brota Aí” teve 20 oficinas implantadas no município e alcançou 1200 beneficiários. A ação visa garantir o desenvolvimento e o fortalecimento das expressões culturais nos diferentes territórios da cidade, descentralizando e democratizando o acesso aos públicos.

“O programa da secretaria das Culturas teve como objetivo oferecer protagonismo social à população para a redução da desigualdade e garantir as bases do direito à Cultura para todos e todas. Foi um projeto lindo e bem executado, que atingiu diversas comunidades da cidade! Com certeza, faremos o possível para virem novas edições do “Brota Aí” para Niterói”, disse Júlia Pacheco, secretária das Culturas de Niterói.

Programação completa:

9h às 9h30min: cortejo – iniciando no Portão da Gavião Peixoto até o CCPCM

10h às 14h: oficinas de maquiagem, de adereços, de construção de redes de pesca

10h às 14h: Exposição de fotografias

11h e 13h: contação de histórias

10h às 10h30: Esquete Teatral

10h30 às 11h: Poesia e Batalha de Rima

11h às 11h30min: Aulão de Forró

11h 30min às 12h: Aulão de Dança de Salão

12h às 12h 30min: Aulão de Baile Charme

12h30min às 13h: Aulão de Zumba

13h às 13h30: Rodão de Capoeira

13h30 às 14h: Samba da oficina do Rio do Ouro com oficinas percussão