Filho de Zé Vaqueiro nasce e é encaminhado para a UTI

O filho caçula do cantor Zé Vaqueiro, Arthur, nasceu na tarde da última segunda-feira (24) e precisou ser encaminhado diretamente para Unidade de Tratamento Intensiva (UTI). O cantor anunciou, por meio de uma nota publicada em seu Instagram na última quarta-feira (26), que Arthur nasceu com uma malformação congênita, e por isso, cancelou sua agenda de shows até o dia 17 de agosto, para focar na família e na recuperação do bebê.

No comunicado publicado, a equipe de Zé Vaqueiro revela o estado de saúde do recém-nascido, que é filho do cantor com a esposa Ingra Soares, “O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13”.

A síndrome em questão, também conhecida como síndrome de Patau, é uma doença genética rara, que afeta apenas um a cada quatro mil nascidos vivos, e é caracterizada pela existência de um cromossomo a mais. A doença é responsável por causar malformações no rosto, nos membros e nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário.

Ainda na publicação, a equipe de Zé Vaqueiro esclarece também que Ingra Soares, mãe do bebê e esposa do cantor, passa bem e já recebeu alta do hospital. Arthur é o terceiro filho do casal, que já é pai de Daniel, de 3 anos, e de Nicole, de 13, que é fruto de um relacionamento anterior de Ingra.

A nota anunciou que todos os shows do cantor foram cancelados até o dia 17 de agosto, para que ele possa focar na recuperação do filho, e pediu a compreensão e o apoio dos fãs de Zé neste momento delicado. "Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio", completou.

Confira a nota na íntegra: