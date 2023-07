Niterói participa do movimento nacional Um Dia no Parque

Niterói vai aderir ao movimento nacional Um Dia No Parque neste domingo (23). A cidade, que conta com 56% de áreas protegidas em seu território, tem 45 trilhas mapeadas, dentre elas a Rota Charles Darwin, que recebeu este nome por conta da passagem do naturalista na cidade. A trilha de longo curso integra aspectos históricos às paisagens deslumbrantes da cidade.

A saída está marcada para às 8h30 no Parque da Cidade, sede do PARNIT. Ao longo de 5 km, os caminhantes poderão passar por locais como o Córrego da Viração, o Mirante dos Tamoios e o Bosque Vermelho, para vislumbrar as árvores avermelhadas da Ilha do Pontal.

Vista das trilhas | Foto: Divulgação

O projeto, que se define como a maior mobilização pelas áreas protegidas do Brasil, tem como objetivo mostrar às pessoas tanto a delícia de visitar uma área e ter contato com a natureza, como a importância dessas áreas para a proteção da biodiversidade, da água, e da garantia de qualidade de vida para a sociedade.

Além disso, o evento aparece como uma oportunidade para apresentar políticas públicas municipais relacionadas às áreas protegidas, patrimônios naturais e trilhas de longo curso. O UDNP é celebrado nesta época em comemoração ao aniversário de criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Niterói conta com 10 unidades de conservação, cinco na categoria de proteção integral. O ponto de encontro é no Parque da Cidade (sede do PARNIT).

Após a trilha, os visitantes poderão desfrutar do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis.