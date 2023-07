TV Globo cede Ana Maria Braga para a TV Record

Uma notícia vem 'sacudindo' os bastidores dos programas de TV no Brasil. A apresentadora Ana Maria Braga vai voltar à Record 24 anos após ter trocado a emissora pela Globo. Segundo o Notícias da TV, a apresentadora foi liberada pela Vênus Platinada, mas apenas para a uma gravação especial.

Após ter negado ceder a participação de Ana Maria, a emissora voltou atrás e permitiu que a loira fosse homenageada pelo "Domingo Espetacular" pelo período em que esteve à frente do "Note a Anote". As informações são do Notícias da TV.

