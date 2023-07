Arlindo Cruz é internado em CTI de hospital do Rio

O cantor Arlindo Cruz voltou a ser internado no Rio de Janeiro. De acordo com a coluna Mariana Morais, do portal Em Off, o artista já está há cerca de duas semanas na Clínica São José, na Zona Sul da cidade. Segundo informações, o sambista estaria no CTI da unidade, mas a família vinha tentando esconder a internação do público.

A causa específica da internação é o tratamento de uma pneumonia. Mas, é de conhecimento público que Arlindo Cruz sofre com sequelas de um grave AVC, que acometeu o cantor no ano de 2017. Procurada, a assessoria de imprensa do hospital emitiu o seguinte comunicado sobre a internação: “A Casa de Saúde São José informa que o paciente Arlindo Cruz foi atendido na unidade no dia 2 de julho e, desde essa data, segue internado no CTI para o tratamento de uma pneumonia. O quadro clínico atualmente é estável”.

A nova internação do sambista acontece em meio a um "imbróglio familiar", onde o filho que o cantor teria tido fora casamento, chamado Kauan Felipe, está brigando na Justiça para que a esposa do artista, Babi Cruz, realize uma prestação de contas acerca do patrimônio dele.