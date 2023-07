Festa Luís de Camões enaltece cultura luso-brasileira em Piratininga

Chegou a hora de celebrar a união cultural entre Brasil e Portugal! No final de semana dos dias 22 e 23 de julho, a Fundação de Arte de Niterói realizará mais uma edição da Festa Luís de Camões. A comemoração exalta a cultura lusitana e ainda adiciona uma pitada de festa junina à mistura. A Praça do Descobrimento, em Piratininga, vai ser palco de muita música, dança, atrações infantis e comidas típicas.



Fernando Brandão, presidente da Fundação de Arte de Niterói, comentou sobre a importância de celebrar a união de duas culturas identitárias para a cidade. “Os costumes lusitanos estão presentes em Niterói desde a sua formação. A Festa Luís de Camões é o reconhecimento de uma comunidade ativa que mantém vivas tradições que fazem parte do que é ser niteroiense hoje, como, por exemplo, o Seu Antônio, uma figura conhecida, que sempre se dedicou a preservar costumes. Também é papel da Fundação usar a cultura como meio para preservar a história. É uma alegria para nós realizar esse evento!”

Leia mais:

➣ Rio de Janeiro está entre as dez melhores cidades turísticas do mundo

➣ Caixa libera abono salarial para nascidos em novembro e dezembro

No sábado, a programação começa na parte da tarde e será voltada para diversos públicos! Para as crianças, apresentações da Cia Graco (12h20), Trio Pirilampo (14h20), Palhaço Picuinha (16h20) e Bia Bedran (19h50). Representando a essência das tradições culturais, o grupo Concertinas (13h) apresenta danças típicas portuguesas e o conjunto Folia de Reis do Oriente (15h30) canta músicas sobre a viagem dos Reis Magos em busca do menino Jesus. Na parte da noite, Bebê Kramer (17h), Ceceu Valença (18h20) e o Forró do Kiko acompanhado de Marcos Sacramento (21h20) animam a Praça com muito forró.



No domingo, a criançada vai poder curtir a Cia Graco (12h20) e Violúdicos (18h) ao longo do dia. Numa mistura de costumes brasileiros e portugueses, o grupo Roseira D’Água (13h) apresenta brincadeiras e músicas típicas do Maranhão, o conjunto Carimbó da Pedra (14h20) traz um repertório carregado de referência paranaenses e o Rancho Folclórico dança e canta ao som de músicas lusitanas. Marcelo Mimoso (16h40), Maurício Paraxaxá (19h10) e Amelinha (20h40), dona dos sucessos “Frevo Mulher”, “Foi Deus Quem Fez Você” e “Mulher Nova, Bonita e Carinhosa”, trazem o melhor do forró para a programação. O DJ Caju se apresenta integralmente nos dois dias de festa.



Serviço:





Festa Luís de Camões

Data: Sábado e domingo, dia 22 e 23 de julho de 2023

Horário: 12h20 às 22h

Local: Praça do Descobrimento - Piratininga

Evento gratuito

Classificação livre

Endereço: R. Des. Leopoldo Muylaert - Piratininga, Niterói