Cantor de São Gonçalo se destaca no trap e se prepara para próximo lançamento

Nesse ano, a carreira de Jonathan passou a ser gerenciada por "Na pista entretenimento", que é a gravadora do DJ Fp do Trem Bala e o artista pretende lançar, até o final de 2023, um "mixtape" com 5 faixas inéditas - Foto: Divulgação

O cantor Jonathan Willian, de 20 anos, conhecido na música como "EO PPT", que significa 'Professor PsicoTralha', se lançou como artista profissional do gênero trap durante a pandemia. Morador do Jardim Catarina, em São Gonçalo, há 11 anos, Jonathan conta que mesmo com tão pouca idade, sua história com a cultura do trap já é antiga.

"Comecei a cantar trap na pandemia, mas sou da cultura desde 2014, quando era Mestre de Cerimônia (Mc de Batalha de rima). Como profissional, tive ajuda de grandes artistas do gênero, como Tz da Coronel, Filipe Ret, Azzy e Fp do Trem Bala", contou o cantor.

O cantor, que tem dez músicas lançadas, sendo "Falcão do morro" a mais reconhecida até hoje, disponível em todas as plataformas digitais, como Spotify, conta que ainda não fez um show solo, mas tem participado de shows do Dj Fp do Trem Bala.



"Para nós, negros, periféricos, cantar nossa realidade não é fácil. A música me tirou literalmente da vida errada. Hoje só tenho olhos para a música e mesmo ainda não tendo chegado onde almejo, já cheguei muito longe. Hoje ainda não tenho meu próprio show, mas faço participações nos shows do Fp do Trem Bala. Ano que vem será o melhor ano para mim como artista", garante Jonathan.

Para conhecer mais sobre a carreira do cantor de trap 'EO PPT', basta acessar suas redes sociais.

Instagram: @eoppt.oficial / Youtube: @EoPptOficial / Spotify: Eo Ppt