Festas Julinas: Prefeitura de Niterói promove eventos pela cidade

A Prefeitura de Niterói vai promover atividades culturais neste final de semana em diversas regiões da cidade. Vai ter muita música e comidas típicas de Norte a Sul, não esquecendo da Região Oceânica. A realização dos eventos é da Secretaria Municipal de Governo (Semug), por meio das Administrações Regionais, em parceria com a Fundação de Artes de Niterói (FAN).

Em Santa Rosa, a festa começa nesta sexta-feira (14) e se estende pelo final de semana. Na programação tem a Banda de Forró Pé Descalço, a sertaneja Débora Ojeda, Thiago Messer (todos os ritmos), Victor Sávios (Tim Maia Cover), Inácio Rios (samba) e Levada Carioca (todos os ritmos). O evento acontece na Praça do Raul de Oliveira Rodrigues (Largo do Marrão), a partir das 15h.

A realização é por meio da Secretaria Municipal do Governo em parceria com a Fundação de Artes de Niterói | Foto: Divulgação

Na Zona Norte, a animação será no Horto do Barreto (Rua Dr Luiz Palmier s/n). No sábado (15), terá apresentação do Grupo Chamego (samba), Herick (sertanejo) e Quadrilha Balão Dourado, a partir das 14h. Já no domingo, as apresentações começam às 10h, com Coloridinho (infantil), Triângulo Amoroso (Forró) e Quadrilha Balão Dourado.

A Região Oceânica também terá muita música para a população. De sexta a domingo, a Praça do Engenho do Mato (Av Irene Lopes Sodré) vai receber DJ Bia Póvoa, Resenha do Carvalhal, Thi Rodriguez, Fabiano Ribeiro, Adriano Ribeiro, DJ Camila Cidade, Lara Zuzarte e Q Beleza, a partir das 19h.