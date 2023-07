Previsão de boas ondas para a disputa do campeonato de surfe Itapuca Legends, na Baía de Guanabara

A previsão de mudanças no tempo na próxima quinta-feira (13), com queda da temperatura e aumento das ondas, são animadoras para os organizadores do Itapuca Legends, campeonato de surfe que chega à sua sétima edição no próximo fim de semana. No sábado (15) ou domingo (16), vai depender do dia com as melhores condições, surfistas das categorias Master, Open e Legends vão em busca das melhores ondas na Praia de Icaraí.

O mar agitado na Baía de Guanabara, comum só mesmo nesta época do ano, proporciona ondas perfeitas próximas na Pedra do Itapuca, juntamente por conta do fundo rochoso. O Itapuca Legends 2023 tem o apoio da Prefeitura de Niterói, através das Secretarias do Clima e de Esportes e Lazer, que reconhecem a importância do surfe para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da cidade.

O secretário Municipal do Clima, Luciano Paez, chama atenção para o baixo impacto da realização do evento e o simbolismo que transmite na valorização de um estilo de vida mais saudável.

“Além de ser um evento super tradicional na cidade, ele não emite carbono na sua execução! Com isso estamos valorizando não só a cultura local, passando pela sensibilização de uma sociedade que precisa repensar suas rotinas, hobbys e usos dos espaços públicos no que diz respeito a baixas emissões, como também incentivar ainda mais a prática esportiva”, aponta o secretário.

Para o secretário Municipal de Esporte e Lazer, Rubens Goulart, o Itapuca Legends será uma oportunidade de trazer as disputas de surfe, mais comuns na Região Oceânica de Niterói, para a Baía de Guanabara.

“Nesta época do ano, desde maio, acontece uma tendência de ondas na Baía de Guanabara. Isso possibilita com que aconteçam alguns eventos esportivos ali. São eventos que fomentam muito o esporte na região da Baía de Guanabara. E a onda o Itapuca é perfeita. Serão três categorias, com foco nos atletas com mais idade”, diz Rubens Goulart.

O Itapuca Legends 2023 ainda tem inscrições abertas (pelos telefones 21 98987-8343 ou 21 99882-9776). O organizador do evento, Clóvis Slater, aposta em boas ondas para as disputas com a chegada da frente fria.

“O evento muito provavelmente deve acontecer no sábado (15), de 8h às 17h30, quando está prevista a entrada de um suel muito bom que dá a ondulação certa para a Pedra do Itapuca, que é a ondulação de sul, sudeste. Certamente, será um fim de semana de ondas incríveis. Todos estão convidados para participar desta celebração do surfe em Niterói”, chama o surfista.