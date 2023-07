Confira a programação cultural para o fim de semana em Niterói

A programação conta com peças infantis, roda de samba e a volta do "Cultura Tá On" - Foto: Divulgação

A programação Cultura de Niterói para o primeiro fim de semana de julho tem atrações para todas as idades. A roda de samba O Terreiro da Vovó acontece neste sábado (08), no Fonseca. No mesmo dia, o “Cultura Tá On”, projeto da Fundação de Artes de Niterói (FAN) volta ao Campo de São Bento com a peça “O Casamento de Dona Baratinha”, enquanto a Biblioteca Parque recebe a peça “Cada cientista, uma História”. Na Sala Nelson Pereira dos Santos, “Sonic – Uma nova aventura ao vivo” entra em cartaz.

Confira a programação:





Terreiro da Vovó convida Mari Ribeiro na edição de julho

A programação dos amantes do samba já está garantida neste fim de semana! No sábado, O Terreiro da Vovó realiza mais uma edição, às 17 horas, no Fonseca. Desta vez, a convidada será Mari Ribeiro, intérprete niteroiense e amante do samba de raiz. A entrada é franca.

Mari iniciou a carreira artística na famosa Roda do Sambastião, e acumula passagens pela Escola Villa-Lobos, Escola Portátil de Música da UNIRIO e Escola Pedro Lima. A cantora se inspira no repertório de grandes mulheres do samba, como Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Beth Carvalho, Clara Nunes, entre outras, e promete animar o encontro no Terreiro.

Serviço

Terreiro da Vovó com Mari Ribeiro

Data: Sábado, 08 de julho de 2023

Horário: 17 horas

Local: Terreiro da Vovó

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Endereço: Rua Teixeira de Freitas, 265 – Fonseca – Niterói

Cultura Tá On apresenta O Casamento de Dona Baratinha no Campo de São Bento

A Cultura Tá On de novo neste sábado! Desta vez, o evento promovido pela Fundação de Arte de Niterói apresentará O Casamento de Dona Baratinha, às 11 horas, no Campo de São Bento, no rinque de patinação. A peça, que remete ao clássico da literatura infantil, promete divertir públicos de todas as idades.

O espetáculo conta a história de Baratinha, que, em um belo dia, está varrendo o quintal de sua casa na floresta e encontra uma caixinha que irá mudar a sua vida. Ao abri-la, percebe que está repleta de ouro. Aproveitando o dom de cantar muito bem, ela atrai vários pretendentes para realizar o sonho de casar. Porém, diferente daquele que vai conquistar seu coração, todos possuem muitos defeitos, o que leva a personagem a uma reflexão sobre hábitos de limpeza, honestidade e educação.

Serviço

Cultura Tá On – O Casamento de Dona Baratinha

Data: Sábado, 08 de julho de 2023

Horário: 11 horas

Local: Campo de São Bento

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Endereço: Rua Gavião Peixoto, s/n, Icaraí – Niterói – RJ

“Cada Cientista, Uma História” mistura Teatro e Ciência na Biblioteca Parque de Niterói

Neste sábado, dia 08, a Companhia de Teatro Ciência Encenada realiza na Biblioteca Parque de Niterói mais uma apresentação do projeto “Cada Cientista, Uma História”. Os espetáculos visam ensinar temas científicos com diversão para crianças através da contação de histórias. O evento começa às 10h30 e a entrada é gratuita.

Na edição deste mês, a história será sobre a vida de uma das pioneiras da ciência no Brasil, Elisa Frota Pessoa. Física e uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Elisa também contribuiu para a institucionalização da física no Brasil. A contação, feita por Carine Braga, revelará detalhes da vida de Elisa e de seus experimentos científicos, mostrando como a física pode ser divertida.

Mais sobre Carine Braga: Carine Braga é graduada em Física pela UFF, mestranda em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), atriz e produtora teatral. Dedica-se à Companhia de Teatro Ciência Encenada, que tem como objetivo a divulgação e popularização da ciência através da linguagem teatral e das contações de histórias.

Serviço

Cada Cientista, Uma história

Data: Sábado, 08 de julho de 2023

Horário: 10 horas e 30 minutos

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Endereço: Praça da República, S/N – Centro, Niterói – RJ, 24020-099

Sonic estrela musical infantil na Sala Nelson

Nos dias 08, 09, 15 e 16 de julho, o ouriço mais famoso do planeta sobe ao palco da Sala Nelson com sua turma em “Uma nova aventura ao vivo”. Uma adaptação livre para o teatro, Sonic se junta a seus amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo. Para detê-lo, Sonic se une a seu antigo parceiro, Tails, e parte em uma jornada para salvar o mundo nessa aventura cheia de diversão.

A apresentação explora diversas cenas de ação que são embaladas por canções infantis coreografadas e muitos efeitos especiais. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos pelo site Sympla ou na bilheteria da Sala Nelson que funciona às terças e quartas das 13h às 19h, e de quinta a domingo das 13h às 20h.

Serviço

Sonic – Uma nova aventura ao vivo

Datas: 08, 09, 15 e 16 de julho – sábado e domingo

Horários: 16hLocal: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880. São Domingos, Niterói

Duração: 60 min

Classificação etária: Livre

Ingressos: R$ 80,00 inteira | R$ 40,00 (meia entrada)

Locais de venda: Sympla – https://bileto.sympla.com.br/event/82589

Bilheteria da Sala Nelson – 3ª e 4ª – 13h às 19h | 5ª a domingo – 13h às 20h

Veja a programação completa:

Serviço

Tantas Canções – Alcides Sodré

Data: Sábado, 08 de julho de 2023

Horário: 18 horas

Local: Solar do Jambeiro

Ingressos: R$20 (inteira) l R$10 (meia-entrada) na bilheteria do Solar

Classificação: LivreEndereço: R. Pres. Domiciano, 195 – Ingá, Niterói – RJ

Serviço

Lançamento Antologia “Sonhos de Verão”

Data: Domingo, 09 de julho de 2023

Horário: 14 horas

Local: Solar do Jambeiro

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Endereço: R. Pres. Domiciano, 195 – Ingá, Niterói – RJ, 24210-271