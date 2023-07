São Gonçalo terá sua Academia de Literatura de Cordel

A sessão de instalação da Academia Gonçalense de Literatura de Cordel, idealizada pelos escritores cordelistas Zé Salvador e Ezequiel Alcântara, será realizada neste sábado (08). A instituição pretende fazer a manutenção e a divulgação do gênero textual e da literatura popular na cidade. O evento acontece na Arte Galeria Box 212, a partir das 15h. A entrada é franca e é livre para todos os públicos.

A cerimônia de instalação da Academia Gonçalense de Literatura de Cordel contará com a posse solene dos membros fundadores. Os idealizadores Zé Salvador e Ezequiel Alcântara receberão os patronos de cadeiras Alba Helena Corrêa, João Batista Melo e Oton São Paio. Normalmente, nas academias de letras, os patronos já são falecidos. "Existem duas novidades que a AGLC introduzem no rol das academias: patronos vivos e cadeiras para instituições. Essa inovação atende a necessidade de adequar os ritos à sociedade atual", aponta o pesquisador de memória literária Jordão Pablo de Pão, que também tomará posse como fundador efetivo.

Três instituições ingressarão nos quadros da Academia com uma dinâmica diferenciada: representando-as, os presidentes em exercício ocuparão as cadeiras, atribuindo imortalidade ao cargo, e não aos indivíduos. Serão empossados: pela AGLAC, Décio Machado; pela UBT-SG, Renato Cardoso; e, pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Almir Gusmão. Fechando o quadro de acadêmicos que tomarão posse, Érick Bernardes integrará o grupo dos membros pesquisadores, que contará com até dez personalidades.



Conhecidos pela luta pela preservação e valorização do cordel na cidade de São Gonçalo, Zé Salvador e Ezequiel Alcântara foram personagens centrais no processo que instituiu, através de lei municipal, que o dia 08 de julho passou, a partir de 2022, a ser o DIA MUNICIPAL DO CORDEL. A data relembra o nascimento de Moraes Moreira, artista reconhecido pela divulgação da cultura popular nordestina pelo país. "O cordel é algo que valorizo muito, principalmente quando ele está dentro do tripé métrica, rima e oração. Uma lei municipal; agora, temos uma Academia. É mais uma vitória. Cordel é arte, cordel é cultura!", diz Zé Salvador.

Serviço:

INSTALAÇÃO DA ACADEMIA GONÇALENSE DE LITERATURA DE CORDEL (AGLC)

Data: 08/07/2023 (sábado)

Horário de início: 15h

Local: Arte Galeria Box 212 - Avenida 18 do Forte, 307 - Centro de São Gonçalo

Entrada Franca