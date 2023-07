'Arraiá do Pátio Alcântara' promete agitar o fim de semana

É São João, a festa vai começar! O Pátio Alcântara vai realizar a primeira edição do Arraiá do Pátio nesta sexta-feira (7) e sábado (8). Com muitas delícias típicas juninas, quadrilhas, shows ao vivo e diversão para criançada, o evento promete agitar São Gonçalo. A entrada é gratuita e livre para todas as idades.

Os visitantes serão recebidos na Varanda do Pátio Alcântara, em um ambiente festivo, decorado com bandeirinhas e barraquinhas juninas. Para animar o público, o empreendimento preparou uma programação gratuita e especial. No dia 7, às 17h, o grupo Violúdico vai entreter a criançada com um repertório animado e muitas brincadeiras lúdicas e interativas. E, claro, não poderia faltar a tradicional quadrilha junina, que será comandada pelo grupo Balão Dourado, às 18h30. Já às 19h30, é a vez dos Intimistas alegrarem os convidados com clássicos e novos hits do samba.

Leia também:

➢ Irmãos trazem maior circo gratuito da América Latina para SG

➢ Encontro com Samba faz arraiá gratuito em Niterói

No dia 8 de julho, às 15h, com uma programação recheada de animação, brincadeiras e músicas, o empreendimento recebe o grupo Cochicho para o Arraía Infantil. Às 16h, o Mauricio Paraxaxar e banda vão comandar o forró pé de serra, proporcionando um clima contagiante para o público dançar e se divertir. Para fechar a programação musical com chave de ouro, às 19h, a cantora Tati a Veras trará ainda mais forró para todas as famílias se divertirem.



Ainda, barraquinhas com quitutes deliciosos, como pastel, doces gourmets, crepes no palito, churrasco, caldos, milho, drinks, e muito mais estarão presentes durante os dois dias de evento, das 15h às 21h.

Programação:

Dia 7 de julho – sexta-feira

Apresentação do grupo Violúdico - às 17h

Quadrilha Balão Dourado - às 18h30

Show ao vivo Intimistas - às 19h30

Dia 8 de julho – sábado

Arraiá Infantil - às 15h

Forró pé de serra com Mauricio Paraxaxar - às 16h

Show ao vivo Tati Veras - às 19h

- Evento gratuito

- Pátio Alcântara (Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo)