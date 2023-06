Maricá recebe carreta do eMuseu do Esporte nesta quinta-feira

Na carreta do eMuseu do Esporte os visitantes poderão experimentar diversas sensações em nove atividades esportivas diferentes - Foto: Divulgação

Na carreta do eMuseu do Esporte os visitantes poderão experimentar diversas sensações em nove atividades esportivas diferentes - Foto: Divulgação

Maricá vai receber, de quinta-feira (29/06) a domingo (02/07), a carreta do eMuseu do Esporte, veículo carregado de tecnologia 3D, que conta a história das principais conquistas do esporte brasileiro. A carreta, que tem o apoio da Secretaria de Esporte de Maricá, ficará aberta à visitação, com entrada gratuita, das 9h às 16h, no Esporte Clube Maricá , na Rua Álvares de Castro, 172, no bairro Eldorado.

“Vamos receber a carreta do eMuseu do esporte no final do mês e será uma boa oportunidade para entrarmos no universo do esporte de uma forma diferente, através da realidade virtual. Convido a todos e todas a estarem com a gente!”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt.

Na carreta do eMuseu do Esporte os visitantes poderão experimentar diversas sensações em nove atividades esportivas diferentes como simulador de canoagem que gera energia, de esgrima, ski e muitas outras atrações que levam os visitantes a se sentirem verdadeiros atletas. Há, ainda, um sobrevoo para conhecer o Complexo Esportivo do Maracanã, com direito a um tour virtual pelo Júlio Delamare, que reúne as modalidades de natação, salto ornamental, polo aquático e nado sincronizado. A experiência termina com um salto no trampolim olímpico.

A carreta itinerante do eMuseu do Esporte é uma iniciativa da Gama Desenvolvimento e Treinamento, incubada na Uerj, com patrocínio da Enel Distribuição Rio por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá e apoio da Suderj.

A coordenadora e gestora do eMuseu do Esporte, Bianca Gama, destaca que a carreta é um projeto não só de esportes, mas educacional e cultural. “Contamos com 25 museus virtuais e simuladores, todos acessíveis. Além disso, deixamos um legado importantíssimo por onde passamos com o treinamento de monitores que são capacitados para atuar no atendimento ao público em qualquer tipo de evento. Professores de escolas dos municípios também recebem treinamento para a confecção de equipamentos esportivos com materiais recicláveis. Nessa edição, estamos entregando a eles um kit e a cartilha de badminton. Contratamos sempre mão de obra local, ajudando a mudar a história, não só do esporte, como em relação a novas oportunidades nos municípios”, falou.

Além dos simuladores e material do acervo da versão digital do eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br), atletas renomados estão presentes na carreta em forma de holograma, como Donnians Oliveira do Badminton, a ginasta Rebeca Andrade e Davizinho do Surf adaptado, prontos para interagir com os visitantes que podem tirar fotos ao “lado” de seus ídolos.

Sorteio de geladeiras pela Enel

A partir de Itaboraí, nos municípios visitados pela carreta do eMuseu do Esporte nesse circuito pelo Estado do Rio, ou seja, em Maricá e Duque de Caxias, haverá sorteio de 15 geladeiras pela Enel, totalizando 45 geladeiras nas três cidades.

Para se cadastrar no sorteio, o cliente da distribuidora deve ir ao local da carreta nos dias indicados, apresentar documento de identificação (maior de 18 anos), a última conta de energia paga e levar uma lâmpada incandescente ou fluorescente para trocá-la por uma de LED.

Só pode concorrer ao sorteio quem for morador do município que recebe a carreta. É preciso estar em dia com as contas de energia e se responsabilizar por levar a geladeira antiga de seu uso que será trocada pela oferecida no sorteio. Caberá também aos ganhadores a despesa com o frete para levar o prêmio para casa.

Sobre o projeto

O eMuseu do Esporte é um projeto inédito no mundo. Seu conteúdo está disponível no portal www.emuseudoesporte.com.br nas versões português e inglês ou, de forma itinerante, na carreta, que é referência na combinação esporte + tecnologia até mesmo na Grécia, berço dos jogos olímpicos. O portal registra mais de um milhão de alcance de pessoas na rede mundial de Internet.

O eMuseu do Esporte nasceu após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, com o objetivo de se tornar um hub virtual para engajar atletas, entidades esportivas, museus e torcedores em torno da preservação da memória esportiva, combinando tecnologias digitais. Ele celebra a memória do esporte brasileiro e seu legado, em um formato inédito e colaborativo. Já possui 25 ambientes diferentes, 14 galerias virtuais e 11 exposições e, nas cidades que visita, busca a interação com a história local, assim como o incentivo à prática esportiva e à inclusão.