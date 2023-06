Filho do cantor Leonardo causa polêmica ao usar cropped em Paris

João Guilherme Ávila, filho caçula do cantor Leonardo, movimentou as redes sociais nesta semana, após compartilhar fotos e vídeo de um look ousado que usou para assistir a um desfile em Paris. Na publicação feita pelo ator, ele usava cropped, leque, unhas pintadas e uma bolsa de ombro, o que gerou muitas reações negativas por se tratar de uma roupa mais “feminina”.

O jovem, que tem o costume de compartilhar com seus seguidores as roupas e os acessórios estilosos que utiliza em seu dia a dia, se pronunciou no Twitter afirmando não entender o motivo de tanta polêmica. “É só uma roupa, calma gente”, comentou João Guilherme, que tem acompanhado os desfiles em Paris.

Leia mais:

➢ Neymar e Bruna escolhem nome da filha; saiba o significado

➢ Viralizou: Luan Santana teria se inspirado em Bruna Marquezine para compor música

Dentre os comentários feitos pelo público, alguns internautas têm apontado que João explora uma estética mais “feminina” para ‘aparecer’, com uma espécie de ‘pink money’, que seria a tentativa de agradar e vender para um público LGBTQIAPN +. Ele não se pronunciou sobre essa acusação, mas disse "juro muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate e etc... que mundinho kkk".