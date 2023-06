Ex-BBB revela que mãe está desaparecida há dois meses

Influenciadora pediu ajuda de seguidores; "não consigo mais conviver com isso, alguém me ajuda a achar minha mãe" - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Influenciadora pediu ajuda de seguidores; "não consigo mais conviver com isso, alguém me ajuda a achar minha mãe" - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A ex-BBB e influenciadora digital Jake Leal usou seu perfil nas redes sociais para revelar que sua mãe está desaparecida há cerca de dois meses. Em um stories compartilhado em seu perfil no Instagram, neste domingo (25/06), ela pediu ajuda a seus seguidores para encontrar Edileide Leal, que enfrenta um quadro de problemas psiquiátricos e, há cerca de 60 dias, não retorna à sua casa, em Feira de Santana, na Bahia.

A participante do programa Big Brother Brasil 12, que tem focado na produção de conteúdo digital, disse que evitou comentar o assunto a pedido da família. "Meu pai já tentou encontrar ela, minha família já tentou encontrar ela, postando em programa de TV, nas redes sociais... Meu pai pediu para não expor isso, para poder evitar pessoas oportunistas e trotes, mas, não consigo mais conviver com isso, alguém me ajuda a achar minha mãe. Pelo amor de Deus, não aguento mais, não aguento mais fingir que está tudo bem", contou Jake, aos prantos, no registro.

Depois de expor a situação, a influenciadora voltou às redes para mostrar registros de mensagens de ataque que recebeu nas redes por conta do pronunciamento. Em prints compartilhados pela influencer, um seguidor pede que ela morra, enquanto outra a critica pela demora em comentar o assunto nas redes. "Tua mãe desaparecida a dois meses e tu vem agora chorar na internet pra ganhar mídia? Tu não tem vergonha não sua ridícula", escreveu um usuário.

Até o momento, não há relatos de qualquer pista sobre o paradeiro de Edilene. A 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana informou que o caso foi registrado na unidade e que está sendo investigado pelos oficiais.