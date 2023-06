Brasileiro faz tatuagem de submarino que implodiu no Atlântico

No mesmo dia em que foi constatada a implosão do submarino Titan, que havia desaparecido no Oceano Atlântico, um brasileiro no Espírito Santo "homenageou" o submersível transformando-o numa tatuagem. O capixaba Wilber Murilane tatuou uma imagem do Titan na própria perna e compartilhou um registro do desenho nas redes sociais.

Segundo Wilber, a ideia foi do tatuador Marcelo Venturini e já tinha surgido antes de a Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmar a morte dos tripulantes do submarino. O capixaba estava "fechando" a perna direita com desenhos relacionados ao fundo do mar e o artista sugeriu preencher uma lacuna na tatuagem com o Titan.

"Foi coincidência. O tatuador me deu a ideia de preencher o espaço com um submarino, então a intenção já era colocar um. Na hora que fomos colocar o desenho, com esse fato, acabamos tendo a ideia de colocá-lo", comentou o cliente. Algumas horas depois de finalizada a tatuagem, foi confirmada a implosão do submersível, que estava em uma viagem em direção aos destroços do Titanic.