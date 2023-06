Sarau para Xangô celebra cultura brasileira nesta sexta em Niterói

A primeira edição do Sarau Para Xangô acontecerá nesta sexta (23) no Colabora Nóbrega, Jardim Icaraí, em Niterói, a partir das 19h. O escritor e pesquisador de memória literária Jordão Pablo de Pão assina a curadoria do evento que celebra a diversidade cultural brasileira. Na oportunidade, artistas locais dividirão suas arte, criando um painel da variedade rítmica, contextual e de linguagens de nossa gente. A entrada é gratuita e o microfone, livre.

A noite tem programação diversificada. O microfone estará aberto durante todo o evento. Jordão autografa suas obras mais recentes, "Cáustico" e "Afinal, para que Academias de Letras?” (ambas da editora ETÉ, 2023). Bruno Brasil apresenta seus quadros e sorteará uma obra entre os participantes do evento. Os cantores Ramus e Nilze Benedicto fazem participações com suas músicas. Carmen Alba Henriques fará um cardápio especial remetendo à cultura a partir d'África.

"Junto com a equipe do Colabora Nóbrega, está pensada uma experiência, uma imersão. Esse sarau é para, a partir da simbologia de Xangô, orixá da justiça e do equilíbrio, encontrarmos na convivência uma forma de melhorar o mundo através da arte. Vamos cantar o Brasil em sua face caleidoscópica", afirma o curador do evento, Jordão Pablo de Pão. Não é necessária confirmação de presença e a entrada é gratuita e sujeita à lotação do espaço.



Serviço:

Sarau para Xangô - 1ª edição

Data: 23/06/2023 (sexta-feira)

Horário de início: 19h

Duração: 200 minutos

Local: Colabora Nóbrega - Rua Nóbrega, 131. Jardim Icaraí, Niterói - RJ.

Classificação Etária: Livre

Entrada Franca

Contatos: Jordão Pablo de Pão - 21 981247937 / jordaopablo@gmail.com