Audiência pública na Câmara de Niterói discute Lei do Carnaval

Um banner virtual circulou nas redes sociais do mundo do samba, como convocação para o evento - Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Niterói recebeu, na noite desta quinta-feira (22/06), uma audiência pública para discutir a regulamentação da chamada "Lei do Carnaval", projeto de lei que tenta organizar diretrizes econômicas, turísticas e sociais para os festejos carnavalescos na cidade.

A proposta é do vereador Leonardo Giordano (PCdoB). A audiência foi aberta ao público e contou com a participação tanto de figuras do cenário político municipal quanto do universo do Carnaval niteroiense. Segundo os organizadores, um dos objetivos do evento era integrar entes públicos, a comunidade em geral com representantes dos blocos de rua e das escolas de samba locais.

Antes de a audiência começar, os sambistas cantaram sambas-enredo, em frente da sede do Legislativo da Cidade, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, acompanhados por uma bateria composta por membros da várias escolas que participam dos desfiles oficiais na cidade. Em seguida, os presentes se dirigiram ao plenário para discutir e debater propostas em prol de melhorias do Carnaval, como a distribuição de verbas, com bastante antecipação às agremiações. .