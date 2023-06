Museu dos Brinquedos está com exposição gratuita em Itaboraí

A exposição no Itaboraí Plaza vem para agregar ainda mais atrações, ampliando o alcance do público do Museu - Foto: Divulgação

A exposição no Itaboraí Plaza vem para agregar ainda mais atrações, ampliando o alcance do público do Museu - Foto: Divulgação

O Museu dos Brinquedos, que é o primeiro com essa temática em todo o estado do Rio de Janeiro, está com uma exposição gratuita no Shopping Itaboraí Plaza, que começou no dia 10 de junho e vai permanecer até o final de julho, sendo um excelente programa para aproveitar o período de férias. O acervo do Museu garante uma viagem no tempo para toda a família, com uma dose da nostalgia capaz de fazer se emocionar até os mais resistentes. Com brinquedos que vão da década de 1950 ao ano 2000 e fundado há dois anos na cidade de Petrópolis, o espaço vem atraindo cada vez mais visitantes.

A exposição no Itaboraí Plaza vem para agregar ainda mais atrações, ampliando o alcance do público do Museu. E nesse final de semana dos dias 24 (sábado) e 25 (domingo), de 13h às 19h, o evento vai contar com uma apresentação especial de performance de ioiô, com um profissional vindo diretamente de São Paulo para prestigiar o evento: Robson Jr. Com mais de 13 anos de atividade, é considerado um mestre do ioiô, ou seja, aquele que está mais capacitado para ensinar a atividade para outras pessoas. Robson, além de participar de diversos tipos de apresentação para grupos, eventos, campeonatos e programas de TV, também faz parte de importantes projetos sociais.

As apresentações e demonstrações serão totalmente gratuitas e estão abertas a todos que queiram participar.

O passeio é uma excelente programação para toda a família, pois, além da emoção dos pais, é possível mostrar para os jovens os melhores itens que marcaram a infância de muitas gerações.

Lembrando que a visita à exposição no Itaboraí Plaza funciona de segunda a domingo, de 13h às 19h e ficará até o dia 30 de julho. Já a sede do Museu dos Brinquedos, em Petrópolis, abre de segunda a domingo, de 10h às 17h.