Paulo Debetio, compositor de grandes sucessos da MPB, morre no Rio

A música brasileira perdeu um de seus grandes talentos nesta segunda-feira (19), com a morte do renomado compositor Paulo Debetio. Aos 77 anos, ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória, ocorrida durante a madrugada, após ter sido internado em uma unidade de Pronto Atendimento da Unimed, no Rio de Janeiro. Debetio deixa um legado marcante na MPB, com canções que conquistaram o público ao longo de sua carreira.

Paulo Debetio nasceu em 1º de março de 1946, na cidade de Poção, em Pernambuco, e foi criado em Camalaú, na Paraíba. Sua carreira teve início no Festival de Carnaval de Belo Horizonte, onde fez parte da dupla "Santos & Debétio". Foi nesse evento que a música "Lolita", de autoria de Rildo Hora e Humberto Teixeira, se destacou.

Ao longo dos anos, ele conquistou reconhecimento e sucesso com suas composições. Hits como "Pelo Amor de Deus", gravado por Emílio Santiago, e "Nuvem de Lágrimas", eternizado por Fafá de Belém, demonstram o talento e a sensibilidade do compositor. Em 1976, Alcione gravou "Retalhos", escrita em parceria com Paulinho Rezende, que se tornaria um grande colaborador de Debetio.

Além de compositor, Debetio também atuou como produtor e diretor artístico nas gravadoras Polygram (Universal) e Warner Music. Durante sua trajetória, trabalhou com renomados artistas, como Chitãozinho e Xororó, Sandy e Junior, Margareth Menezes, Cheiro de Amor, Gian e Giovani, entre outros.

Ao longo dos anos, ele conquistou reconhecimento e sucesso com suas composições | Foto: Reprodução /Rede Social

O velório de Paulo Debetio acontecerá nesta terça-feira (20), no Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, Rio de Janeiro. A partir das 9h30, amigos, familiares e fãs poderão prestar suas últimas homenagens ao compositor. Em seguida, às 12h30, o corpo será cremado.