Área de lazer no Jóquei será entregue à população

A Prefeitura de São Gonçalo vai entregar mais uma praça totalmente revitalizada. Nesta sexta-feira (16), às 15h, os moradores do Jóquei vão receber um espaço de lazer com toda infraestrutura para as famílias se divertirem na Praça Lucácio Teófilo de Campos.

O local é mais um dos beneficiados pelo Programa Praça Renovada, realizado pela Secretaria de Conservação, que vem transformando os espaços de convivência em todo o município. A Caravana de Arte e Lazer, projeto da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), estará presente levando brincadeiras e lanches para as crianças.

A praça, que fica localizada no cruzamento das ruas Waldomiro Lopo e Oldemar de Souza, recebeu mesas e bancos, uma área reservada para as crianças e a quadra coberta com grama sintética. A praça ganhou um novo designer com a construção de uma mureta de segurança, que fará o cercamento do espaço.

Na parte de paisagismo, a praça ganhou canteiros com plantio de mudas, realizado pela equipe da Subsecretaria de Parques e Jardins. Na área de recreação, o espaço foi beneficiado com playground, contando com instalação de piso emborrachado e inclusão de novos brinquedos. Como marca registrada do projeto, a área de lazer recebeu intervenção artística nas muretas, uma ampla área para atividades físicas e iluminação de LED.

