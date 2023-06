Grafiteira Cabocla é homenageada com exposição em shopping de SG

No espaço, o visitante encontrará amostras de diversas gravuras além de fotos dos grandes murais grafitados pela artista plástica em várias cidades do estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Partage Shopping São Gonçalo traz a exposição gratuita 'Amanda Cabocla: uma artista inspiradora', no 1º piso, frente à loja da Riachuelo. A exposição honra o trabalho de Amanda Mawe: ilustradora, grafiteira e artista plástica são-gonçalense. Os painéis feitos pela jovem retratam cenários naturais e místicos, que mesclam elementos históricos com folclóricos. Dentre os temas recorrentes no repertório da artista estão a magia da mulher e a beleza indígena.

A exposição trará também informações sobre a história da artista, sobre a descoberta do talento para a ilustração e o seu trabalho como grafiteira nas ruas. Nascida e criada em São Gonçalo, Amanda tomou gosto pela arte ainda criança e foi encorajada pelos pais a fazer um curso de desenho. Aos 18 anos, a jovem passou a fazer artes em muros e foi uma das principais grafiteiras do projeto “Cidade Ilustrada: São Gonçalo” que buscava levar beleza e história a diversos bairros da cidade.

A artista trilhava um caminho próspero com a venda de quadros e realização de desenhos digitais no modelo skechbook. Amanda foi vítima de um acidente de quadriciclo o dia 14 de janeiro de 2023 no bairro de Camboinhas, em Niterói, e faleceu aos 25 anos de idade.

No espaço, o visitante encontrará amostras de diversas gravuras além de fotos dos grandes murais grafitados pela artista plástica em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. As obras valorizam a paleta de cores entre o verde e o marrom, que retratam a beleza das florestas brasileiras e a diversidade cultural das populações que habitam esses espaços.

Serviço: Exposição Cabocla

Quando: diariamente

Horário: 10h às 22h

Local: 1º piso, em frente à Riachuelo

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo

Mais informações https://www.partageshoppingsaogoncalo.com.br/ ou @partagesaogoncalo