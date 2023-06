Noiva de Luan Santana desconfia de traição e põe fim no relacionamento

Após quase dois anos juntos, o noivado de Luan Santana e Izabela Cunha chegou ao fim na semana passada. O motivo até então não tinha sido revelado, mas alguns especulam que Jade Magalhães, ex do cantor com quem ele namorou durante 12 anos, teria sido um dos motivos da separação.

De acordo com fontes consultadas, o cantor e a ex teriam se reaproximado antes mesmo de o noivado terminar. Os dois mantinham contato mas longe dos holofotes e das redes sociais.

A então noiva de Luan, teria se cansado da troca de mensagens do noivo com a ex, insatisfeita com a situação, Izabela colocou um fim na relação e informou pessoas próximas que teria se sentido traída por Luan.