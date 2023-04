MC Gui expõe conversa da ex com Neymar e influenciadora responde: "estava solteira

O relacionamento acabou, mas o drama segue; o rompimento entre o cantor MC Gui e a influenciadora Bia Michelle aconteceu no final do mês passado mas segue repercutindo nas redes sociais. Após ser acusado de traição, o funkeiro expôs capturas de tela de uma conversa que a ex-noiva teve com o jogador de futebol Neymar, que foram publicadas nessa quarta-feira (12/04), pelo colunista Léo Dias, do portal "Metrópoles".

Os 'prints' registram um flerte que a influencer o atacante do Paris Saint-Germain trocaram através de mensagens no Instagram. Em resposta, Bia disse que estava solteira na época. Os prints são de maio de 2021, alguns meses antes do anúncio oficial do fim do primeiro relacionamento entre ela e o funkeiro. Na época, o término foi oficializado em dezembro e rumores apontavam que um caso de infidelidade de Gui também teria sido o motivador para o fim do relação.

Nos registros, Neymar diz que só respondeu às mensagens da influenciadora por educação, já que ela "namora um conhecido". Bia esclarece dizendo que não está namorando ninguém. Em um comentário ao post do veículo nas redes sociais, ela esclareceu que, na época em que as conversas aconteceram, ela já não estava mais em um relacionamento. "Eu não namorava! Estava solteira", escreveu Bia.

Depois do rompimento em 2021, Bia e Gui voltaram a namorar em junho de 2022. O casal terminou novamente no último dia 29 de março, depois que Bia flagrou o namorado traindo ela com outra mulher em um motel, também segundo informações concedidas ao colunista do "Metrópoles". O funkeiro admitiu o affair e disse ter se encontrado com a influenciadora para pedir desculpas.

"Me sinto completamente arrependido por tudo que vem acontecendo e pelos erros que cometi. Quero seguir em frente na minha vida, com felicidade e sabedoria", disse Gui. Em resposta, Bia disse que perdoou o ex, mas não dará uma nova chance. "Eu fiz muito por ele nesse relacionamento. Eu queria muito ajudá-lo de todas as formas, sempre tentei mostrar o lado melhor das coisas, sempre fui essa mulher para ele. Que pena que ele não conseguiu aprender comigo e teve que me decepcionar dessa forma, mas eu torço muito mesmo que tudo que ele falou seja de coração e de verdade", afirmou.