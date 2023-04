Bia Michelle teria flagrado traição de MC Gui em motel antes do término

Casal anunciou fim do relacionamento no final de março - Foto: Reprodução/Instagram

O fim do relacionamento entre o funkeiro MC Gui e a influenciadora digital Bia Michelle não foi nem um pouco amigável. Segundo informações publicadas no portal "Metrópoles", pelo colunista Léo Dias, a influencer teria flagrado o namorado traindo ela em um motel alguns dias antes do casal anunciar o fim do relacionamento, no último dia 29 de março.

De acordo com os detalhes obtidos pelo jornalista, Bia já estava suspeitando que Gui estivesse sendo infiel e descobriu o motel para onde ele levava seu novo affair. Em uma ida ao local, ela teria visto o ex-noivo junto de outro mulher. O namoro teria terminado no mesmo dia, no local.

Juntos desde junho de 2022, o cantor e a influenciadora já tinham tido um relacionamento há alguns anos e chegaram a ficar noivos, antes de romperem a união em dezembro de 2021. Na época, as suspeitas eram de que o fim do noivado também foi motivado por um caso de infidelidade de Gui.

Em seu perfil nas redes sociais, Bia Miranda comentou o fim do relacionamento. "Eu sempre fui uma pessoa 100% movida pelo coração. Minhas decisões foram tomadas pelas minhas emoções e sentimentos. Nem sempre foi o ideal, mas sendo bem sincera, não me arrependo de nada", disse a influenciadora. Até o momento da publicação dessa matéria, nenhum dos dois havia se pronunciado a respeito das declarações do colunista.