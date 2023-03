Marcius Melhem critica encontro de ministra com mulheres que o acusam de assédio

A ministra vai se reunir com as mulheres para apresentar a construção de um marco normativo para combater o assédio sexual - Foto: Reprodução

A ministra vai se reunir com as mulheres para apresentar a construção de um marco normativo para combater o assédio sexual - Foto: Reprodução

Ex-diretor de humor da Globo, Marcius Melhem publicou em seus stories do Instagram um vídeo onde questiona a atitude da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, de se reunir com atrizes que o acusam de assédio. O encontro acontece na próxima terça-feira. Segundo o humorista, o encontro legitima uma acusação que não foi comprovada.

A ministra vai se reunir com as mulheres para apresentar a construção de um marco normativo para combater o assédio sexual no ambiente de trabalho.

"É óbvio que a ministra recebe quem ela quiser, mas eu preciso alertar para alguns absurdos dessa situação. Primeiro: esse governo sofreu e lutou e alertou contra o pré-julgamento, o abandono da presunção de inocência, e a questão da paridade de armas. [...] Eu não sou nem réu, não existe ação penal contra mim, ainda que ela venha a existir e eu me torne réu ainda não serei culpado, porque não existe trânsito em julgado, sentença, nada. Não existe nada. Existe uma investigação preliminar para averiguar se essas denúncias fazem sentido. E aí sim o Ministério Público vai decidir se eu sou réu", disse, fazendo alusão ao governo de Lula em relação à Operação Lava Jato.

Para o humorista, as mulheres que o acusam têm interesse em desviar a atenção do caso para a causa social contra o assédio. Ele explica que elas têm interesse que o julgamento não aconteça logo.

"Estender um tapete vermelho a essas mulheres legitima uma acusação não comprovada. Isso é uma jogada midiática, uma jogada de pressão política que está querendo gastar toda a energia que poderia estar sendo dispensada para fazer o processo andar, paralisar aqui tudo e ir para a opinião pública para criar uma comoção, um cenário que pressione o Judiciário a arrumar uma desculpa para me acusar. [...] É o único caso em que quem é acusado quer que julgue, e quem acusa, atrasa o processo. Por quê? Porque os autos mostravam que isso teria que ser arquivado", completou.