Hobby ou trabalho? 'Influenciadoras do lar' em São Gonçalo' são destaques no Instagram; veja!

Influenciadoras moradoras de São Gonçalo cuidam "do lar" e compartilham com seguidores - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Diferente do que o público em geral está acostumado a imaginar, a realidade de duas influenciadoras de São Gonçalo está mais próxima da realidade do que se pensa. Com o nicho de decoração e cuidados com a casa, Cintia Barreto e Yasmine Bittencourt veem suas métricas crescerem a cada dia.

Através do compartilhamento da “vida real” e de dicas infalíveis, as empreendedoras chegam à casa de milhares de seguidores e levam a sensação de proximidade e acessibilidade para pessoas que jamais imaginariam que ter um casa de “Instagram” seria possível.

Cintia, de 26 anos, é influenciadora digital há dois anos. Formada em Direito, ela revela que o interesse pela área surgiu quando ela ficou noiva e começou a montar o próprio enxoval. Mesmo com um diploma de nível superior, hoje, ela se vê como uma influencer, apesar de ter caído de paraquedas no nicho.

“Eu passei a consumir muito esse assunto na internet, sobretudo no Instagram. Comecei a seguir meninas que compartilhavam esse conteúdo, então comecei a amar esse negócio de reforma e decoração. A questão do cuidado com o lar é um prazer que eu sempre tive. Então essa atenção com o lar é uma coisa que algumas mulheres vão ter mais afloradas e outras menos. É uma coisa muito relativa”, diz.

Uma das coisas que Cintia gosta de falar é que, hoje, independente da renda, as pessoas podem decorar e cuidar da casa. Ela acredita que os grandes aplicativos de venda, como Shopee e Mercado Livre, ajudaram a democratizar o acesso ao mundo da decoração.

Cintia celebra cozinha de "capa de revista" | Foto: Reprodução/Redes Sociais

“Coisas que antes eram para pessoas com uma condição financeira muito elevada, agora pessoas com condições financeiras um pouco mais baixas também podem acessar. Eu gosto muito de dialogar com esse público. Eu vivo em um apartamento de 40 metros quadrados, então acho interessante mostrar essa realidade”.

Yasmine, de 27 anos, também é influenciadora do mesmo nicho. Ela criou o perfil em 2018, quando comprou o seu apartamento. Sua intenção, no início, era salvar inspirações, para decorar seu apartamento, porém depois de uns anos passou a ter um bom retorno publicitário e há dois anos se tornou, oficialmente, uma influenciadora digital.

“Apesar de ter um perfil de decoração, eu compartilho muito a minha realidade nos stories. Sou uma dona de casa real. Eu trabalho fora, mas também trabalho dentro de casa, e tudo bem se a gente não der conta de tudo. Claro que a gente gosta quando a casa está sempre limpa e arrumada, mas não é 100% do tempo assim. E acho que por isso as pessoas acabam se identificando”.

Formada em Pedagogia, atualmente, Yasmine se divide entre o trabalho como professora de educação infantil e a vida de influenciadora.

Yasmine mostra primeiro "rascunho" do seu apartamento | Foto: Reprodução/Redes Sociais

“Depois que percebi o aumento do interesse, virou, realmente, o meu objetivo ajudar as pessoas, porque antes eu apenas compartilhava aleatoriamente. Passei a responder dúvidas que elas traziam até mim e com isso mais pessoas foram chegando e gostando. E através do número que, consequentemente, foi crescendo, as marcas também foram chegando, e partir daí monetizei meu trabalho”, expõe.