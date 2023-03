Internado no Rio, Moacyr Luz tranquiliza fãs: "Daqui a pouco eu tô de volta"

Sambista está internado no Hospital Glória D´Or, na Zona Sul do Rio - Foto: Leo Aversa/Divulgação

O cantor e compositor Moacyr Luz usou seu perfil no Instagram, neste domingo (19/03), para compartilhar um registro e tranquilizar fãs e seguidores preocupados com seu estado de saúde. Internado no CTI desde a última quarta-feira (15/03), o sambista disse que "daqui a pouco" retorna à rotina de shows.

"Alô rapaziada, Moacyr Luz falando. Tô aqui no CTI do Glória D’Or, mas me recuperando muito bem. Daqui a pouco eu tô de volta. Essas são coisas da vida e daqui a pouco estarei aí fazendo meus shows, Samba do Trabalhador, Renascença e outras coisinhas mais, amarelinhas, tá bom? Abraço!", afirmo. Confira o registro:

Comandante do tradicional Samba do Trabalhador, Moacyr foi internado no Hospital Glória D´Or, na Zona Sul do Rio. O co-autor do samba-enredo da Paraíso do Tuiuti no desfile deste ano na Sapucaí foi internado por conta de um quadro de insuficiência respiratória, além do esgotamento consequente do período de compromissos profissionais com o Carnaval.