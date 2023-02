Nordeste volta a brilhar na Sapucaí em desfile da Paraíso do Tuiuti

Começou na noite desta segunda-feira (20/02) o último dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí. A Paraíso do Tuiuti abriu a segunda noite da categoria no sambódromo com um enredo inspirado pela cultura da Ilha de Marajó, retomando as influências do imaginário nordestino no Carnaval carioca em 2023.

No primeiro dia, a Bahia já serviu de tema para duas escolas, a Unidos da Tijuca e a Estação Primeira de Mangueira. Hoje, foi a vez do Pará. O enredo "O Mogangueiro da Cara Preta" remonta a história de como os búfalos foram parar na ilha do litoral nordestino, passando por referências da cultura local, do carimbó e de visões religiosas diversas, que vão desde os credos dos povos nativos aos símbolos da fé hindu.

O caldeirão de referenciais mitológicos foi misturado pelos premiados carnavalescos Rosa Magalhães e João Vítor Araújo, em um enredo bastante atento à base histórica e marcado pelas figuras de animais. Um dos destaques foram os tigres no abre-alas, que encabeçaram o mar de detalhes em azul e dourado que tomaram a avenida. A escola teve alguns problemas na dispersão, mas não enfrentou muitos buracos no decorrer do desfile.

No último carro, o homenageado é Mestre Damasceno, artista paraense conhecido por suas criações inspiradas pelos búfalos de Marajó e pela cultura quilombola da região, que veio ao Rio para desfilar no veículo. Acompanharam ele, no carro, a cantora paraense Fafá de Belém e a carnavalesca Rosa Magalhães, maior detentora de títulos na era Sambódromo.

A rainha de bateria foi a carioca Mayara Lima, que chegou ao posto um ano após viralizar na Internet com um vídeo em que aparecia sambando. Em entrevista concedida ao portal "Yahoo", ela destacou que ocupar o posto sempre foi um sonho para ela, que já participa da rotina dos desfiles no Rio há bastante tempo. "Desfilo desde os meus 10 anos de idade. Ser rainha é o sonho de qualquer menina que está na ala dos passistas. É uma emoção única estar ali na frente dos ritmistas", afirmou.

Ficha Técnica:

Presidente: Renato Thor

Carnavalescos: Rosa Magalhães e João Vítor Araújo

Diretor de Carnaval: André Gonçalves

Samba de autoria de Claudio Russo, Moacyr Luz, Gustavo Clarão, Júlio Alves, Alessandro Falcão, Pier Ubertini e W Correia

Intérprete: Wander Pires

Mestre de Bateria: Marcão

Rainha de Bateria: Mayara Lima

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane