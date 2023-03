BBB23 vai ter repescagem de 2 eliminados

Tadeu Schmidt anunciou que a edição terá repescagem com os participantes eliminados do programa - Foto: Divulgação

Durante a exibição do BB23 deste domingo (19), Tadeu Schmidt anunciou que a edição terá repescagem com os participantes eliminados do programa.

O apresentador explicou que na próxima quinta-feira (23), dois brothers voltarão para a casa, após uma votação pública. Na terça-feira, a pessoa eliminada do 10º Paredão, irá se juntar aos outros eliminados para mais uma decisão do público.

Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília irão participar da votação. Os dois mais votados vão voltar para o jogo para disputar o prêmio do BBB 23.

Ambos voltam sem imunidade e não participam da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que será autoimune.