Yuri Corbal lança “Não Sei Dizer”, primeiro single de seu novo álbum (ouça canção e veja o clipe)

Leve, irreverente e perfeita para o verão, “Não Sei Dizer” chega como o primeiro single do cantor, compositor e instrumentista Yuri Corbal em 2023. A música foi escolhida através de uma ação com dezenas de fãs que participaram de uma audição do novo álbum e a escolheram como o primeiro lançamento dessa nova fase, que contará com mais um single no próximo mês de março, e com o lançamento do álbum completo, com 9 faixas inéditas, em maio. A canção fala sobre a dúvida em decifrar o sentimento de começar a gostar de outra pessoa, e é ambientada por violões, assobios e uma energia com alto astral que remete aos dias quentes de verão.

Ouça aqui: https://lnk.fu.ga/yuricorbal_naoseidizer

O Clipe

O clipe oficial de “Não Sei Dizer” retrata o cantor levando uma vida conturbada, com uma rotina desagradavel, e um trabalho maçante de panfleteiro fantasiado de dinossauro nas praias quentes do Rio de Janeiro. Ao longo do dia, o cantor passa por dificuldades com um chefe agressivo, pessoas o ignorando, e até fugindo de um cachorro. Porém, quando tudo parecia perdido, Yuri se depara com outra panfleteira vestida de dinossauro e tudo muda. É amor à primeira vista e os dois se identificam, formando um par perfeito para sair da inércia dessa vida. Contando com cenas engraçadas, divertidas e românticas, é um clipe perfeito para animar o dia de qualquer um. O curta conta com a participação da atriz Paola Poliny, e foi produzido por Memória Lúdica, duo formado pelos diretores e produtores Gabriela Furlan e Bernardo Martins, responsáveis por diversos clipes de Yuri Corbal.

Clipe foi gravado em praia do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação/Memória Lúdica

Assista ao clipe aqui: https://www.youtube.com/watch?v=pJDdywpC3gY



Yuri Corbal

Cantor, compositor e instrumentista já bateu a marca de mais de 3,5 milhões de plays nas plataformas digitais | Foto: Divulgação/Caio Backer

Yuri Corbal, além de cantar e compor, e músico guitarrista/violonista, além dr produtor musical. Com referências que vão de Belchior a John Mayer, ele traz uma identidade própria à cena da nova MPB, com canções que valorizam seus versos e arranjos, e falam de um jeito particular sobre suas relações e formas de enxergar o mundo. Em três anos de carreira solo, o cantor já bateu a marca de mais de 3,5 milhões de plays, com 10 singles lançados. Fora das plataformas, Yuri também mantém uma presença significativa, com clipes veiculados em canais como Multishow, Bis, Music Box Brazil e WooHoo, músicas em rádios de diversos estados como Mania/RJ, Jovem Pan/BH, e Unidavi/SC e lançamentos que fazem parte da sonorização ambiente de grandes marcas como Hering, Petz, RioGaleão e Natura. Ao longo dos últimos anos, também realizou diversas apresentações e dividiu noites e festivais com artistas como Nando Reis, Natiruts, Maneva e Jorge Vercillo, entre outros.

Contato:

yuricorbal@gmail.com

www.youtube.com/yuricorbaloficial

www.instagram.com/yuricorbal

www.compact-studio.com