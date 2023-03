Sertanejo Guilherme conta que contratou detetive para descobrir traição

O cantor Guilherme, da dupla com Hugo, revelou uma história incomum da sua vida. Ele contou em uma entrevista ao podcast Podpah, na última sexta-feira (10/3) que, ao ser avisado que estava sendo traído, contratou um detetive particular para flagrar a ex-namorada.

Guilherme conta que quem avisou sobre a traição foi a sua dupla, Hugo.

“Oito horas da manhã dentro de um aeroporto ele falou que precisava conversar comigo. Geralmente, sempre quando ele me liga é problema. Nesse caso, ele me chamou para falar pessoalmente, pensei que era problema sério. Aí ele me disse: ‘Irmão, é o seguinte, é um trem difícil que eu tenho pra te falar, mas tem uma semana que eu ‘tô’ sabendo que você tá sendo corno’”, relembrou.

Ele conta que demorou a acreditar e teve a ideia de contratar um detetive particular.

“Eu pensei: ‘Será que é verdade?’. Aí fui investigar. Um amigo meu me falou sobre um detetive que resolveu uns problemas para ele numa época”, conta.

Guilherme diz que contou para a namorada que ficou sabendo de boatos de que ela estaria o traindo, mas que disse que confiava nela para disfarçar.

“Eu fiquei de boa com a menina, fingindo. Eu contei pra ela: ‘Olha, eu fiquei sabendo que você tá me metendo ‘gaia’ (chifre), mas eu não acredito, eu confio muito em você”, recordou.

Em uma reunião marcada com o detetive, Guilherme teve a notícia de que realmente estava sendo traído. Quando chegou em casa, ele expulsou a namorada e terminou o relacionamento.

Atualmente, Guilherme namora outra mulher e conta que superou a situação. Após a história, a dupla escreveu a faixa Mágica, que será lançada em breve.