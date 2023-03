MC Pipokinha gera nova polêmica após comentar salário de professores

"Trinta minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora", disparou a funkeira - Foto: Reprodução/Instagram

"Trinta minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora", disparou a funkeira - Foto: Reprodução/Instagram

Depois de um final de semana de muitas polêmicas, o nome da MC Pipokinha voltou a "pipocar" nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (07/03), depois que a artista gravou um vídeo respondendo uma fã. Um comentário feito pela funkeira a respeito do salário dos professores incomodou alguns internautas, que entenderam a declaração como um deboche com os profissionais da educação.

Uma fã da artista enviou uma mensagem contando ter brigado com a professora por causa da Pipokinha. Em resposta, a artista disse para a seguidora deixar de discutir com a professora. "Ela tem o poder de fazer você não passar de ano, de te encher de tarefas. Tadinha dela, já é professora. Ser professora tem que amar muito a profissão porque ainda ouvir desaforo do filho dos outros... tem que ter nada pra fazer em casa. E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada. Professor é humilhado", afirmou.

A declaração que causou polêmica, porém, foi feita logo em seguida, quando a artista comparou seu lucro com o salário dos educadores. "Meu baile tá R$ 70 mil. Trinta minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora. Precisa estudar muito. Discute com ela, não. Discute, não", disparou Pipokinha. Confira o vídeo:

🚨 ELA ATACA NOVAMENTE! MC Little Popcorn sobre fã que discutiu com professora por conta dela:



"Tem nada pra fazer em casa não, tem que ser professora, (...) coitada meu baile tá 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, ela não ganha nem 5 mil sendo professora", diz MC Pipokinha… https://t.co/s9Iv2eUzpF pic.twitter.com/sOwn6T4Xdd — PopTracks (@poptracks) March 7, 2023

A afirmação foi interpretada como irônica e desrespeitosa. No Twitter, diversos usuários usaram a rede para se manifestar contra a afirmação da artista.

Sou professora, meu bem! Me orgulho da minha profissão e estudei muito sim! Salário não tem nada a ver com estudar menos ou estudar mais, infelizmente! E esse desmerecimento e desrespeito com essa profissão ou com qualquer uma, só mostra o quão medíocre é vc! — Paloma (@Palomapcorreaa) March 7, 2023

Ela ta refletindo o pensamento do brasileiro médio, um país que vê professores como inimigos nunca vai dar certo. — si 🏳️‍🌈 (@SilorDayas) March 7, 2023

Eu como professora, até respeito o trabalho nela na música mesmo a música dela sendo um exemplo de sexo ao vivo, mas é ótimo ver uma mulher ganhando espaço, PORÉM como pessoa ela é uma arrogante e desrepeitosa com as pessoas de graça, deveria ir ela estudar!! — Misty (@mistydorey) March 7, 2023