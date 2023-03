MC Carol critica Pipokinha após ela reclamar de cachê em show

MC Carol detonou a MC Pipokinha por reclamar de cachê recebido em show e chorar em palco. A funkeira é uma das percursoras do funk no país e disse que a colega começou a fazer sucesso com tudo “mastigado”.

Autora de músicas como “Jorginho me empresta a 12” e “Minha vó tá maluca”, Carol disse que começou a “cantar putaria” durante a adolescência e era atacada enquanto andava nas ruas.

“Quando eu subia minha favela de manhã, voltando dos shows, a galera descendo p trabalhar me olhava com NOJO, com desdém”, conta a artista. Ela diz que foi acusada de usar drogas, ser envolvida com criminosos e até que seria “bancada por bandidos”.

A funkeira disse que Pipokinha está chorando enquanto recebe cachês entre R$ 20 mil e R$ 30 mil, enquanto ela ganhava cerca de R$ 50 por show e ainda tinha que “sair na mão” para poder trabalhar.

“Vi notícia q tá c cache de 20/30k e tá chorando??? Pohhh coleguinha, tu pegou o bagulho mastigado!!!! Quem sofreu foi Tati, Cacau, Os bonde femininos, Valeska, Deise tigrona, que ganhava merreca, as vezes nem o da passagem, q fazia a parada por amor! Ta reclamando de q gata?” (sic), diz Carol.

Durante show nessa semana, Pipokinha desabafou no palco, dizendo que se apresenta como uma personagem. “Esse é o meu trabalho, eu não sou uma vagabunda”, afirmou na ocasião.

A artista também tem sido criticada por receber sexo oral de uma fã em pleno palco.