Fred Nicácio não participa de jantar com eliminados do BBB23

Fred participou de gravação no "Domingão" com os colegas de confinamento - Foto: Divulgação

O últimos eliminados do programa, Fred Nicácio, Gustavo Cowboy, Paula e Cristian se reencontraram na última quinta-feira, 2, nos Estúdios Globo, no Rio, para a gravação do "Domingão", com Luciano Huck.

Mas os boatos são de que o clima não foi muito bom, já que Fred ficou irritado ao sair e descobrir os comentários dos colegas de confinamento sobre ele.

O médico ficou decepcionado ao ver Gustavo e Cristian conspirando contra ele e falando da sua religião.

Após a gravação, Paula, Cristian e Gustavo foram jantar juntos num restaurante da Barra da Tijuca, sem Fred Nicácio, o que rendeu comentários na internet.